Lestrade-et-Thouels. Les aînés ruraux se forment aux gestes qui sauvent

Un groupe d’aînés s’est retrouvé à la salle des fêtes de Lestrade, à l’initiative de la caisse locale Groupama "Alrance Tarn Giffou" qui proposait un vaste programme de formation aux gestes qui sauvent. Ce sont deux formateurs de la Protection civile qui animaient cette soirée, un condensé de formation aux gestes qui sauvent : arrêt cardiaque, malaise, étouffement ... autant de situations qui peuvent se présenter et qui demandent une réaction d’urgence pour agir et sauver la personne impliquée. L’assistance qui regroupait une trentaine de personnes a été très attentive à tous ces conseils. Le verre de l’amitié clôturait cette rencontre, chacun donnant son appréciation sur ces informations très utiles et nécessaires, tous très satisfaits de cette initiative.