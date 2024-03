Lestrade-et-Thouels. Un ciné-concert rythmé et passionné

l’AFR Alrance-Villefranche de Panat a organisé récemment une nouvelle édition du ciné-goûter de la chandeleur. Une édition toute particulière puisque les spectateurs ont pu assister à un ciné-concert.

Deux musiciens issus du collectif toulousain "Pigments" étaient présents pour l’occasion et pour accompagner en direct un programme de courts métrages de Lotte Reniger, réalisatrice allemande des années 30 qui a joué un rôle clé dans l’évolution du cinéma d’animation. Passionnée d’ombres chinoises, elle a fait du cinéma de silhouettes sa spécialité avec une grande maîtrise. Remarquablement accompagnée par un piano et une batterie, la projection a séduit le public présent qui a aussi été sollicité pour créer des bruitages intégrés à la bande-son en direct. Après la projection, chacun a pu échanger autour de crêpes et autres gourmandises préparées par les bénévoles de l’association.

La prochaine séance de cinéma organisée à Lestrade-et-Thouels aura lieu le lundi 29 avril, à 15 h, et c’est le documentaire La Ferme des Bertrand qui sera proposé.