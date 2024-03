Lestrade-et-Thouels. Le terrain de quilles est fin prêt pour accueillir les joueurs

Après plusieurs mois de travaux, le terrain de quilles aménagé en lieu et place du terrain de foot qui était inutilisé est terminé et prêt pour accueillir les joueurs. Les travaux ont débuté dès le mois de juillet 2023. Les membres du club de quilles de Lestrade ont participé activement à l’aménagement de ce terrain qui est homologué pour recevoir des tournois officiels: 20 jeux et 5 jeux annexes pour les vétérans. Outre la surface de jeu, les licenciés du Sport quilles ont peaufiné les équipement annexes: aménagement de toilettes dans les anciens vestiaires, mise en place d’une buvette, et même plantation d’arbres pour que les spectateurs soient à l’ombre. Cet aménagement a pu être réalisé par la commune grâce à la participation financière de l’Agence nationale du sport, du conseil départemental de l’Aveyron et du conseil régional d’Occitanie. Les joueurs de quilles de Lestrade sont honorés que la fédération de quilles de l’Aveyron leur ait octroyé l’organisation de deux manches dès cette saison et ils sont prêts pour débuter la saison dans les meilleures conditions. La municipalité a prévu une inauguration officielle samedi 13 avril pour remercier les collectivités qui ont apporté leur soutien financier et les joueurs de quilles de Lestrade qui ont participé activement à l’aménagement de cet équipement sportif.