Une famille se fait tirer dessus, une fillette est tuée par balle : ce que l'on sait du drame dans le Finistère

Une fillette de 12 ans a été tuée par arme à feu dans une petite commune du Finistère, samedi soir.

Incompréhension dans une commune du Finistère, dans la soirée de samedi 10 juin 2023 vers 21 heures. Une fillette de 12 ans a été tuée par arme à feu à Plonévez-du-Faou, et le parquet de Quimper a confirmé une tentative d'homicide à l'encontre de sa petite-soeur et ses parents.

Ouest-France rapporte qu'un couple de voisin, une femme et son compagnon qui seraient âgés d'une soixantaine d'années, ont été placés en garde à vue dans la soirée. Leur maison a été perquisitionnée ce dimanche matin, les gendarmes ont également fait appel d'une équipe cynophile.

Un conflit de voisinage ?

La famille passait la soirée dans un pré, près de leur maison, quand ils ont été la cible de tirs par arme à feu. Un témoin de la scène a raconté au Télégramme que les deux filles jouaient sur la balançoire quand un homme s'est présenté avec une arme et a tiré. Le père a été blessé à la tête et la mère est aussi blessée. Leur fille de 8 ans est saine et sauve, mais l'aînée de 12 ans est tristement décédée.

Une première hypothèse évoque un conflit de voisinage qui aurait dégénéré, a partagé le maire de Plonévez-du-Faou.