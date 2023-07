Aveyron : les praticiens urgentistes sont en grève jusqu'à mardi 4 juillet

Un appel à la grève a été lancé par des syndicats de médecins de l'hôpital public pour ce lundi et ce mardi. Ils réclament notamment une revalorisation des gardes de nuit.

En échos au mouvement national, les praticiens du centre hospitalier Jacques-Puel de Rodez, ceux du service des urgences en particulier et d'autres des hôpitaux du département se sont mis en grève aujourd'hui, lundi 3 juillet et demain, mardi 3 juillet, sans pour autant perturber l'accueil des patients.

Franck Becker, délégué de l'Amuf (Association des médecins urgentistes de France) et médecin à l'hôpital de Rodez, explique que cette grève a été lancée pour, notamment "dénoncer le manque d'attractivité de leur profession et réclamer la revalorisation des gardes de nuit et de week-end" et plus généralement "les facteurs de pénibilité au travail qui sont nombreux".

"Nous demandons la revalorisation de la permanence des soins, gardes et astreintes incluses, poursuit Franck Becker. C'est une nécessité afin de pouvoir attirer des praticiens. L'espérance de vie des soignants est en baisse, la charge mentale est une réalité, le travail de nuit reste épuisant. Tout cela doit être pris en compte." Aujourd'hui, 30 % des postes de médecins hospitaliers sont vacants, selon les chiffres de la Fédération des hôpitaux publics (FHF). Le nombre de candidats au concours de praticiens hospitaliers a encore baissé au printemps 2023.

Avant la délicate période des vacances d'été

Ce mouvement s'inscrit déjà dans un contexte hospitalier difficile, alors que les soignants vont devoir jongler avec les vacances d'été. Une période qui s'annonce toujours délicate où se conjuguent parfois l'afflux de patients et la pénurie de soignants.

"Mais la solidarité entre les établissements, les soignants fonctionne, assure Franck Becker. Il reste quelques lignes de garde à combler pour le mois de juillet à Villefranche-de-Rouergue, notamment, et à Decazeville. Il n'y aura pas de dysfonctionnement, ni de difficultés à prévoir."

