Paris XIXe : les bons plans de cet été 2023 pour les enfants de l'arrondissement

L’été 2023 est riche de nombreux évènements préparés par les acteurs culturels, de loisirs, sportifs et liés à la parentalité du XIXe arrondissement. Que vous préfériez avoir les pieds sur terre ou sur un bateau, la tête dans les étoiles ou dans un livre… il y en aura pour tous les goûts !

Voici quelques dates à retenir pour proposer aux enfants de l'arrondissement un été d'animation.

SORTIES NATURE

À partir du 8 juillet, à deux pas de Little Villette, un nouvel espace ouvre au cœur du parc pour rencontrer ânes, chèvres, moutons, poules et lapins : la Ferme de la Villette. Gratuit. Plus d’informations sur www.lavillette.com

Paris sous les étoiles

Du 8 juillet au 9 septembre, à l'occasion de l'ouverture nocturne de certains parcs et jardins parisiens, l'Association Française d'Astronomie avec le soutien de la Ville de Paris organise durant tout l'été un marathon de 21 soirées d'observation gratuites ouvertes à toutes et tous : samedi 15 juillet au Parc de la Butte du Chapeau Rouge, dimanche 27 août au Parc des Buttes Chaumont. Plus d’informations sur https://www.afastronomie.fr/paris

Jardin21

À la fois tiers lieu culturel et potager, Jardin21 ce sont 1 850 m² de jardin et de plantations maraîchères au bord du canal de l'Ourcq et du Parc de la Villette. Des ateliers de plantation, de récolte et de créations naturelles attendent petits et grands. Plus d’informations sur www.jardin21.fr

Le jardin caché du CENTQUATRE-PARIS

Jusqu’au 30 juillet. Le secret du petit jardin le plus frais de la capitale ? Il est caché à l’ombre au CENTQUATRE-PARIS ! Venez vous prélasser sur des transats ou bien jouer avec vos enfants au Jardin Caché. Bacs à sable, pelles, râteaux, brouettes et petits camions bennes sont à disposition. Plus d’informations sur www.104.fr

ÉTÉ SPORTIF

Du 10 juillet au 1er septembre, le dispositif Paris Sport Vacances propose des stages sportifs pour les enfants pendant les vacances scolaires. Des disciplines variées sont encadrées par des éducateurs diplômés pendant des demi-journées gratuites. Plus d’informations https://www.paris.fr/pages/pratique-encadree-pendant-les-vacances-2291

Philharmonie des enfants

Du 14 juillet au 31 août, la Philharmonie des enfants propose de nombreuses surprises pendant l’été ! Dans le cadre du festival Formes Olympiques, profitez tout l’été de Play With Me, une aire de jeu musicale et sportive en accès libre à l’extérieur de la Philharmonie. Plus d’informations : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/philharmonie-des-enfants/27039-ete-sport-et-musique-de-la-philharmonie-des-enfants

Les Bibliothèques Hors les Murs 2023

Tout l’été, partagez des moments de lecture et des ateliers dans les parcs et jardins avec les équipes des bibliothèques du XIXe. À Paris Plages : les mercredis et samedis du 8 au 22 juillet, ateliers, lectures et siestes musicales. Au square Petit : les mercredis de 10h à 11h en juillet-août avec la bibliothèque Crimée.

Le programme au complet sur www.paris.fr

Partir en livre

Du 22 juin au 23 juillet, Partir en Livre est la grande fête nationale du livre jeunesse. Dans le XIXe vous trouverez des bibliothèques à roulettes, des ateliers photo ou aquarelle, et vous ferez sans doute de nombreuses rencontres autour de la lecture ! Pour en savoir plus sur l’évènement : www.partir-en-livre.fr

L’Été du Canal

Du 8 juillet au 13 août, créé et organisé par Seine-Saint-Denis Tourisme, le festival de loisirs en plein air "l'Été du Canal" s'installe pour une 16e édition au Bassin de la Villette, sur le canal de l'Ourcq et le canal Saint-Denis, jusqu'à la boucle Nord de la Seine. Tous les week-ends, venez profiter d'une programmation riche en animations conçues au fil de l'eau. Navettes fluviales, parcs nautiques, ateliers gratuits, croisières, concerts flottants, street art, balades et visites vous sont proposées.

Le programme sur www.tourisme93.com

Paris Plage

Du 8 juillet au 3 septembre, l’été sera doux dans le XIXe avec le retour de Paris Plages ! Profitez du bassin et des stands animés par les associations de l’arrondissement, les bibliothèques et les musées de la Ville. Retrouvez notamment Cafézoïde, le café des enfants ! Plus d’informations sur www.paris.fr

Ateliers

Tout l’été, au 26 rue Docteur Potain, DOC propose tout l’été des ateliers artistiques gratuits : création de bijoux, céramique, cinéma, théâtre, sculpture… Plus d’informations sur https://openagenda.com/doc2023

Les ateliers Jard’humains de l’association Korhom. Du 8 juillet au 5 août, Korhom animera des stands d'activités ouverts à tous dans l'espace public. Plus d’informations sur www.korhom.fr