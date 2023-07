Paris : de nombreuses rues du XVIe arrondissement aux couleurs du Stade français

"L’Arrondissement est Rose" est une opération de proximité lancée par le Stade français Paris en partenariat avec la mairie destinée à développer l’ancrage territorial du club de rugby parisien en créant du lien avec les résidents de l'arrondissement.

Après le succès de la première édition lancée dans le XVIe arrondissement la saison passée, l’opération L’Arrondissement est Rose revient pour une 2e édition. Son objectif est également de promouvoir la pratique du sport et de véhiculer les valeurs positives du rugby dans la XVIe.

Dans ce cadre, de nombreuses rues sont ornées de banderoles et de guirlandes de fanions :

- rue de l’Annonciation,

- rue de Passy,

- rue d’Auteuil,

- avenue Mozart,

- avenue Victor Hugo,

- rue des Belles Feuilles

- rue de Longchamp,

- avenue de Versailles / Porte de Saint-Cloud,

- Trocadéro.

Pour rappel, le samedi 13 mai a été placé sous le signe de la fête avec plusieurs animations dans l’arrondissement :

- Déambulations des joueurs/joueuses du Stade Français Paris et de la mascotte, Rucky,

- Échanges, photos et dédicaces,

- Distributions de goodies,

- Surprises et défis avec Rucky.