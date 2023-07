DIAPORAMA. Retour en images sur la 2e soirée du F'estivada de Rodez

Et un, et deux, et... une deuxième soirée du F'estivada de Rodez qui a fait retentir ses notes guillerettes et festives dans la nuit aveyronnaise, ce dimanche 23 juillet. Kalika, Pierre de Maere, Claudio Capéeo et Jeanne Added ont fait feu de tout watt pour embarquer les quelque 11 500 spectateurs conquis par les mélodies et la clémence du temps.

Voici un retour en images sur cette soirée dominicale bien ambiancée, en attendant de pouvoir dire ce lundi 24 juillet et un, et deux, et trois soirées !