Pendant les repas, en pleine nuit, au travail... voici ces signes qui vous indiquent si vous êtes addict à votre smartphone

Vous avez du mal à ne pas regarder votre téléphone lors des repas ? Vous le consultez dès le réveil ? Peut-être êtes-vous accro à votre smartphone. On fait le point.

Tous accros au smartphone ? Selon le baromètre 2021 de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca) réalisé par Harris Interactive, "8 Français sur 10 sont conscients de ne pas maîtriser leurs usages d’écrans sans pour autant être en mesure de changer de comportement". Travail, communication personnelle, visionnage de vidéos, jeux en ligne… les activités qui peuvent être réalisées avec un simple smartphone sont nombreuses, à tel point qu’on peut passer des heures durant sur ces appareils connectés. Jusqu’à être incapable de les lâcher. Quels signes doivent alerter ?

La consultation du téléphone, de la tablette ou de l’ordinateur lors des repas ;

continuer à utiliser un outil connecté une fois couché et ne pas le poser pour dormir jusque tard dans la nuit ;

consulter son téléphone si on se réveille la nuit et dès le réveil ;

ne pas réussir à se concentrer sur une tâche pour consulter son téléphone plusieurs fois dans l’heure ;

regarder son téléphone en faisant une autre activité normalement agréable comme passer du temps avec ses amis ;

paniquer lorsqu’on n’a pas son téléphone sur soi.

Ce dernier signe porte un nom, la nomophobie. Issu de l’expression anglophone no mobile phobia, il s’agit de la peur irrationnelle de se retrouver sans téléphone portable.

Ne pas réussir à garder le contrôle

Derrière ces signes peut se cacher une réelle addiction. Pour l’heure, l’OMS ne reconnaît que l’addiction au jeu vidéo. Elle a ainsi entériné en 2019 le "gaming disorder" dans la classification internationale des maladies et des problèmes connexes (CIM-11) en vigueur depuis janvier 2022.

Un consensus scientifique se dégage toutefois sur l’addiction aux écrans. L’"addiction sans substance" a ainsi été décrite en 1990 par le psychiatre américain Aviel Goodman : "condition selon laquelle un comportement susceptible de donner du plaisir et de soulager des affects pénibles donne lieu à deux symptômes clés :

– l’échec répété de contrôler ce comportement ("perte du contrôle") ;

– la poursuite de ce comportement malgré ses conséquences négatives."

Si la Mildeca parle d’usage quotidien intensif à partir de 4 heures par jour, il est difficile de préciser à combien d’heures correspond une addiction. Plus que le nombre d’heures passées sur les écrans, c’est l’apparition d’un ou plusieurs symptômes qui peuvent alerter.

Des symptômes à ne pas négliger

Un usage problématique des écrans peut ainsi engendrer des troubles psychologiques et psychiques comme le repli sur soi, la perte de confiance en soi, la dépression, des troubles physiologiques comme la dégradation du sommeil, le surpoids (dû notamment à la sédentarité). Une addiction aux écrans peut aussi impacter la qualité de vie et nuire, plus spécifiquement pour les enfants, à leur bon développement cognitif.

Votre rapport à votre smartphone vous inquiète ? Les vacances, ou les week-ends, sont de parfaits moments pour s’essayer à la déconnexion. Laissez de côté votre téléphone, au moins une journée. Puis répétez l’expérience mais cette fois plus longtemps, au moins deux jours. Si vous comprenez que l’exercice est beaucoup trop difficile pour vous, un psychologue pourrait vous aider à vous détacher de votre téléphone.