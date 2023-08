"Maintenir notre dernier commerce en vie" : en Aveyron, une opération pour sauver le café de Brandonnet

Le dispositif 1 000 Cafés accompagne les municipalités pour sauver ces lieux de vie en territoire rural. Le bistrot de Brandonnet devrait prochainement rouvrir à neuf pour conserver le lien social dans le village.

Depuis plus de 40 ans, c’est toujours au café Brandonnet, au cœur du village, que les habitants se retrouvent. Cette institution du village a toujours joué un rôle de lien social depuis sa fondation. Un lieu de vie pour se retrouver, jouer aux cartes, boire un coup et partager du bon temps. Mais comme de nombreux bistrots touchés par la crise Covid, les portes de ce bar-restaurant sont fermées depuis 2020.

"Plusieurs gérants se sont succédé mais les dernières années le café devenait de plus en plus désuet", relate Hervé Marty, le maire de Brandonnet. "Il y avait de moins en moins de personnes et surtout le bâtiment n’était plus aux normes."

500 000 € de travaux

La fermeture de ce commerce pèse lourd sur le dynamisme de Brandonnet. C’est dans ce contexte que la municipalité s’est associé à 1 000 Cafés, un dispositif national qui accompagne les mairies pour faire revivre les bistrots de village. En Aveyron, Gramond ou Sénergues ont pu bénéficier de leurs services et rouvrir ou sauver leur café. A Brandonnet, "c’était une forte demande de la population", ajoute le maire. "On a la volonté de maintenir notre dernier commerce en vie et d’en faire un lieu de rencontre moderne".

Multiservices, et même cantine pour les écoliers

Ainsi, de gros travaux ont été entrepris par la municipalité, il y a quelques mois. 500 000 € ont été investis pour mettre le bâtiment à neuf et aux normes. Deux logements doivent aussi être rénovés, au-dessus du café. 1 000 Cafés a lancé une enquête publique auprès des habitants pour définir les grandes lignes de ce projet. Ainsi, le futur café sera aussi un bar-restaurant, un dépôt de pain, une épicerie fine avec des produits de premières nécessités et un lieu d’accueil pour les associations. Il servira aussi de cantine des 16 élèves de l’école du village, sur le temps de midi.

Recruter le futur gérant

Les travaux arrivent bientôt à leur terme et la municipalité ambitionne de rouvrir le café début 2024. La prochaine étape est de trouver le futur gérant. L’un des enjeux les plus importants de ce projet. Pour cela, la mairie peut s’appuyer sur le réseau national de 1 000 Cafés qui encadre et accompagne les nouveaux gérants. Cette structure fournit notamment certains investissements matériels (machine à café, pompe à bière, etc) et assure des formations.

Les candidatures sont ouvertes pour ajouter de la vie à Brandonnet. Un collectif citoyen d’une dizaine de personnes a déjà été créé sur Brandonnet pour soutenir le futur gérant. Pour candidater, s’adresser à la mairie de Brandonnet au 05 65 29 32 51.