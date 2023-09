EN IMAGES. Aveyron : retour (vers le futur) au coeur des Médiévales d'Estaing

Les Médiévales de l’an 23 avaient été annoncées pour ce deuxième week-end de septembre. Deux jours de liesse pour un retour au XIII e siècle au cœur de la cité estagnole.

Dès l’arrivée au village et après avoir franchi la porte fortifiée, le ton est donné. Lambeaux de tissus suspendus, paille couvrant le sol, marché médiéval, spectacles et concerts, ateliers, tavernes, banquets… le programme semble chargé pour s’amuser avec le bon peuple estagnol et de nombreux visiteurs costumés.

Malgré la grosse chaleur de ces samedi 9 et dimanche 10 septembre, deux jours auront été nécessaires pour profiter pleinement de toutes les activités : démonstrations de taille de pierre, travail du cuir, boisselier, bougies, cordiers sur la terrasse du château ; campement militaire sur la placette , et autres troubadours, cavaliers, combats à l'épée, calligraphie médiévale, senteurs au Jardin des Dames, forge et autres activités venues d'un autre.

Sans oublier la ripaille, le festoiement, où chacun eut sa part de cuissots, gâteaux, fruits et cervoises, gueux moyenâgeux comme nobliaux du 21e siècle.