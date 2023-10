EN IMAGES. Marché des pays de l'Aveyron à Bercy : Paris répond présent dès l'ouverture

Le marché des pays de l'Aveyron a ouvert ce vendredi 6 octobre pour les 73 exposants qui feront valoir et déguster tous leurs savoir-faire à une foule de gourmands de Paris et d'ailleurs, par l'odeur alléchés.

Et dès l'ouverture des stands rue de l'Aubrac, cette foule a répondu présent à l'appel des 73 stands qui composent cette 23e édition. Parmi lesquels quelques personnalités, aveyronnaises notamment, qui n'ont guère pu rester insensibles longtemps aux senteurs et saveurs de leurs terres natales. Des animations, des démonstrations et diverses autres attractions ponctueront ces trois jours de grand-messe aveyronnaise à la capitale.