Fini la chirurgie esthétique ostentatoire ?

(ETX Daily Up) - La chirurgie esthétique ce n’est pas fini, loin de là. Mais la tendance est à la discrétion et au naturel, avec un objectif simple : personne ne doit penser que l’on est passé sous le bistouri. Les stars ont opéré ce changement de cap depuis quelques années. Elles sont désormais suivies par des influenceuses, qui n’hésitent pas à documenter leur démarche sur les réseaux sociaux.

Nabilla qui subit une réduction mammaire, Cardi B qui a retiré ses implants fessiers. Courtney Cox, Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz et bien d’autres qui ont arrêté les injections au visage pour enlever l’effet ultra lissé… Même le clan Kardashian aurait fait machine arrière : Kim et Khloe auraient retiré leurs implants fessiers (même si elles n’ont jamais avoué cette opération publiquement), Kylie Jenner aurait diminué le volume de ses lèvres.

Comblement de lèvres, lifting brésilien des fesses (le fameux BBL pour Brazilian Butt Lift), implants mammaires… Toutes ces opérations esthétiques seraient passées de mode. Terminé les lèvres ultra pulpeuses, les pommettes rebondies, les fesses et les poitrines XXL. Terminé la fameuse forme dite du sablier qui était pourtant incontournable depuis des années sur les réseaux sociaux. La mode est désormais au naturel. Résultat, sur TikTok, c’est un défilé de jeunes femmes qui se rendent chez leurs chirurgiens pour demander des inversions. En gros, il s’agit de retirer les implants et les produits de comblement pour retrouver son apparence d’avant.

Des opérations démodées

Fran, une hôtesse de l’air de 24 ans sollicitée par Refinery29, qui avait dépensé plus de 5.000 livres en 2018 pour obtenir "l’Instagram Face", s'est retrouvée dépassée par le "retour au naturel" des influenceuses. "J'ai eu recours au Botox, au produit de comblement cutané, au microblading, au microneedling et au remodelage du visage", explique-t-elle. Mais en constatant que cette esthétique était passée de mode, elle a regretté ses opérations. "J'ai eu l'impression d'être un peu un clown quand les gens ont commencé à se montrer naturels, à porter un correcteur teinté et à se faire des ‘soap brows’, alors que les miens étaient tatoués. Je ressemblerai toujours à une poupée Bratz".

En 2023, la tendance est le retour au filiforme des années 2000. Résultat, les personnes passées sous le bistouri veulent se faire retirer leurs implants ou leurs produits de comblement. Sur TikTok, les hashtags liés aux réductions de lèvres totalisent des millions de vues, #lipdissolving en compte près de 87 millions, #lipfilterdissolved plus de 44 millions. Celui de #breastreduction, utilisé pour évoquer une réduction mammaire, cumule 1,5 milliard de vues. Aux Etats-Unis, les chirurgiens esthétiques constatent d’ailleurs une hausse des demandes de réductions mammaires. Cette opération a augmenté de 54% entre 2019 et 2022, selon l’American Society of Plastic Surgeons.

Certaines opérations très spécifiques sont devenues obsolètes. Le "fox eyes" par exemple. Cette opération, aussi appelée "cat eyes" consiste à remonter les sourcils et les paupières pour obtenir des yeux en forme d’amande. "Les ‘fox eyes’ étaient une tendance très populaire en 2021, mais semblent heureusement passer de mode", explique le Dr Hawkes. Selon elle, ce battage médiatique était probablement dû aux filtres et aux applications qui modifient la forme et la taille des yeux. "Mais c'est un look très peu naturel, basé sur une tendance des médias sociaux et, en général, c’est affreux".

Mais peut-on vraiment parler d’un retour au naturel ? Car la mode actuelle des retraits esthétiques ne rime pas avec la fin des interventions. Et force est de constater qu’une multitude de nouvelles tendances beauté fleurissent sur les réseaux sociaux. Mais désormais, on ajoute plus, on retire. Particulièrement au niveau du visage. Il n’y a qu'à regarder l’engouement autour du "chin lipo", sorte de liposuccion du menton, ou de la "bichectomie", qui consiste à retirer ou réduire la graisse buccale.