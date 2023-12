Tok beauté : ce banal produit du quotidien suffirait à fixer son maquillage

(ETX Daily Up) - Dans le monde effervescent de la beauté, une astuce vieille d'un siècle refait surface, promettant de fixer le maquillage comme jamais auparavant - avant ces 100 dernières années tout du moins. Popularisée par des maquilleurs professionnels et adoptée par les utilisateurs de TikTok, cette méthode simple et économique pourrait bien révolutionner votre routine beauté.

Alors que les tendances beauté évoluent à un rythme effréné, une technique ancestrale fait l'objet d'un certain engouement de la part des socionautes. Ô surprise, celle-ci repose sur les vertus du froid, cet allié vieux comme le monde dont les utilisateurs semblent ne plus pouvoir se passer depuis plusieurs années. Il s'agit cette fois cependant, non pas de s'offrir un teint éclatant, de faire disparaître les pores apparents, ou d'atténuer cernes et rougeurs, mais de fixer son maquillage. C'est à la make-up artiste de renom Lisa Eldridge que l'on doit cette technique en vogue. A la clé ? Pas moins de 1,8 million de visionnages pour une vidéo de quatorze secondes seulement.

C'est la maquilleuse star elle-même qui souligne le fait qu'il s'agit d'une technique séculaire. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, elle ne demande ni produits spécifiques hors de prix, ni savoir-faire, ni technique de professionnel, bien au contraire. Un simple disque de coton et de l'eau glacée suffiraient à faire tenir son maquillage tout au long de la journée. Il faudrait pour cela, après s'être minutieusement maquillé, tremper le coton dans l'eau, l'essorer pour éviter que l'eau ne dégouline partout, puis tapoter le tout sur l'ensemble du visage. Cette méthode permettrait de supprimer l'excès de poudre, de fond de teint, et de blush, entre autres produits appliqués sur la peau, tout en offrant un teint frais et éclatant.









La popularité de cette technique s'est récemment accrue sur TikTok, où de nombreux utilisateurs ont essayé et approuvé son efficacité. Des socionautes ont partagé leur expérience, affirmant que cette méthode les avait aidés à maintenir leur maquillage intact, en toutes circonstances. L'astuce serait d'ailleurs particulièrement utile pour celles - et ceux - qui utilisent beaucoup de poudre, car elle permet d'enlever l'excès tout en préservant le maquillage. Sous la vidéo de Lisa Eldridge, les utilisateurs se réjouissent d'une telle astuce : "une astuce parfaite pour l'été", "c'est ce que faisait mon ancienne belle-mère, qui l'avait appris à l'école d'esthétique", "ma grand-mère m'a dit qu'elle faisait cela tous les jours", peut-on lire, montrant au passage que la technique est bel et bien ancestrale.

Notons par ailleurs que cette vidéo de Lisa Eldridge date de… juin 2022, refaisant surface plus d'une année après sa publication. L'eau froide, bien qu'ayant fait ses preuves, n'est pas la seule technique employée par les socionautes pour fixer leur maquillage. Il existe bien d'autres méthodes, comme les brumes fixantes, les sprays, ou même des primers spécifiques, voire de l'eau pétillante. Mais l'utilisation d'un disque de coton - ou d'un linge fin en coton - et d'eau permet non seulement de faire des économies, mais aussi d'éviter certains produits chimiques.

L'utilisation du froid est une tendance dominante en beauté, incarnée par des techniques simples mais efficaces. Le 'skin icing', et ses nombreuses variantes, offre hydratation, éclat et fermeté à la peau. Le 'frozen beauty blender', une éponge de maquillage congelée, promet une application de fond de teint impeccable, en plus de réduire les cernes et les gonflements. Et le 'frozen cucumber', ou concombre glacé, s'avère un remède naturel contre les cernes, mettant en exergue les vertus apaisantes et rafraîchissantes du concombre. Ces astuces, populaires pour leur simplicité et leur efficacité, illustrent le retour à des méthodes de beauté naturelles et accessibles.