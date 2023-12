EN IMAGES. Rodez : le centre de secours ouvre ses portes pour récolter des dons pour le Téléthon

Ce samedi 9 décembre, le centre de secours de Rodez a ouvert ses portes au public, pour la première fois, afin de récolter un maximum de dons pour le Téléthon. Tour en camion, parcours sportif, visite guidée du centre de secours et initiation aux gestes qui sauvent .Une trentaine de sapeurs-pompiers ont animé ces activités, et tenu un stand de crêpes et de boissons. Une immersion conviviale dans le quotidien des pompiers qui a fait le bonheur des petits et grands.