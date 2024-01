EN IMAGES. Les stations de l'Aubrac ouvertes ce week-end, la neige est au rendez-vous et vous attend

Il y en aura pour tous les goûts : raquettes, ski alpin ou de fond, luges ou simples randonnée :grâce aux chutes de neige survenues dans la nuit de mercredi à jeudi, les stations de l'Aubrac sont opérationnelles. Pas à 100%, mais de manière suffisante à contenter le public et les aficionados des sports d'hiver pour au moins ce week-end.

Avec 20 cm de neige, luge, raquettes et ski de fond sont disponibles à Brameloup. Avec 5 cm en plus en haut des pistes à Laguiole, le ski alpin est possible et peut-être plus ce week-end.

De quoi goûter aux sensations d'un vrai hiver.