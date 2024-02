Tok beauté : la technique du brocoli pour réaliser de fausses taches de rousseur

(ETX Daily Up) - On ne compte plus les tutoriels make-up centrés sur les fausses taches de rousseur, devenues en quelques mois les nouvelles stars des réseaux sociaux. Les utilisateurs rivalisent d'inventivité pour dénicher des astuces aussi originales qu'efficaces pour reproduire ces petites taches brunes, surnommées 'sun kisses', pourtant longtemps décriées. La dernière en date consiste à recourir à un légume bien connu pour dessiner des éphélides plus vraies que nature.

Les taches de rousseur n'ont jamais fait l'unanimité, mais l'avènement des filtres beauté semble avoir changé la donne. Il est aujourd'hui possible grâce à de simples applications d'apparaître sur les réseaux sociaux affublé de ces multiples taches qui offrent un effet 'sun kissed' aux utilisateurs qui en usent - et abusent. Résultat, comme souvent, il est désormais également question de les mettre en avant, ou de les reproduire, dans la vraie vie, comme l'ont fait de nombreuses célébrités à l'instar d'Hailey Bieber, Meghan Markle, ou encore Emma Watson. Une tendance qui n'a pas tardé à faire émerger mille et une astuces destinées à en réaliser de fausses à l'aide de maquillage, de henné, et autres cosmétiques.

En 2022, les socionautes se succédaient déjà pour mettre à l'honneur leurs nombreux tours de passe-passe pour reproduire ces taches pigmentées. Du crayon au liner en passant par les patchs, la poudre de cacao, les sprays capillaires, voire les séances de tatouage (une pratique controversée et dangereuse), on ne compte plus les hacks beauté, comme on les appelle, destinés à s'offrir ponctuellement des taches de rousseur. Tout aussi originale, mais absolument inoffensive, la dernière astuce en date fait clairement l'unanimité auprès des utilisateurs de TikTok, et ce bien qu'elle ait de quoi prêter à sourire.

Le brocoli, nouvel allié beauté ?

C'est à la créatrice de contenu beauté Abi’s Skincare que l'on doit le succès de cette astuce insolite, qui a déjà récolté près de deux millions de vues. Une petite prouesse pour une vidéo qui ne dépasse pas les quinze secondes. Il faut dire que la jeune femme a recours pour les besoins de cette méthode à un élément pour le moins original, le brocoli, légume visiblement plus apprécié dans la salle de bain que dans l'assiette. La raison ? Le végétal qui s'apparente à un petit arbre est doté de sortes de minuscules picots, parfaits pour reproduire les taches de rousseur tant convoitées.

Une fois que l'on a compris ça, le reste est un jeu d'enfant. Dans sa vidéo, l'influenceuse beauté prend son brocoli, le dépose délicatement dans une poudre bronzante très pigmentée (et foncée), puis applique le légume vert sur ses pommettes. Le résultat, il faut le reconnaître, est assez bluffant, et ce même s'il faut souligner le gaspillage alimentaire que représente une telle astuce. Reste que cette dernière s'est rapidement distinguée sur le réseau social chinois, puis s'est propagée à vitesse grand V, au point de cumuler des millions de vues. Une technique sans danger pour exhiber un effet 'sun kissed', comme si vous aviez passé votre journée à la plage - malgré la grisaille.