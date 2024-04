Onet-le-Château. Une journée sport et santé pour les enfants des IME

Après une journée sur l’olympisme organisée à l’Institut d’éducation motrice (IEM) Les Babissous à Saint-Mayme, c’était à l’Institut médico éducatif (IME) des Cardabelles d’Onet-le-Château de mettre en place son rendez-vous.

Une journée dédiée au sport et à la santé a réuni mercredi les enfants et adolescents, accompagnés par la Fondation Opteo, des Cardabelles, de Saint-Mayme, de Cransac, de Millau et de Montauban. Dans la matinée, tous ont participé à de nombreux ateliers ludiques autour de ce thème, dont la fabrication de barres de céréales et une magnifique fresque, mais aussi des défis sportifs, comme cette épreuve d’endurance consistant à faire un maximum de kilomètres au moyen d’un pédalier à main, lors d’une compétition en équipe ! Après un pique-nique convivial qui s’est déroulé à la Grange de Vabre, ils ont eu le privilège d’être rejoints par le célèbre coureur cycliste aveyronnais Alexandre Geniez et les non moins connus Yohann Ploquin, ancien gardien de l’équipe de France de handball, désormais coach du Roc et Simon Boutonnet le triathlète ! Ces derniers ont animé une conférence où les enfants ont pu échanger avec eux sur la pratique du sport, leurs habitudes alimentaires ou l’hygiène de vie des sportifs de haut niveau… Cette belle journée s’est clôturée par la remise des prix aux vainqueurs des défis sportifs par Alexandre Geniez, Yohann Ploquin et Simon Boutonnet. Le grand gagnant étant l’IME de Cransac avec 1 077 points, suivi par l’IME des Cardabelles (987 points), l’IME de Millau (986 points), puis l’IME de Montauban et l’IEM de Saint-Mayme. Quant au goûter, cela ne s’invente pas, ils ont partagé les barres de céréales confectionnées le matin même et ont reçu pour finir les photos dédicacées des trois champions !