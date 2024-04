Onet-le-Château : la compagnie "Les cinq jasmins" lancera la nouvelle édition du festival de théâtre

Le festival se déroulera du 23 au 25 mai au théâtre de La Baleine.



Depuis sa création, le Festival "Deuxième acte" s’est imposé comme l’un des rendez-vous essentiels du théâtre amateur régional grâce à une sélection rigoureuse et subtile. Temps fort de partages et de découvertes, cet événement artistique attire un nombreux public qui découvre les plus belles compagnies d’Occitanie.

Cette année encore, les comédiens feront partager leurs passions dans leurs univers tragiques, dramatiques ou comiques, réalistes ou absurdes…

Pour cette nouvelle édition, qui se déroulera du 23 au 25 mai au théâtre de La Baleine, quatre comédies seront en compétition. Il sera d’ailleurs possible de voter pour son spectacle préféré et participer au prix du public, grâce à un bulletin de vote qui sera à déposer à la fin du spectacle dans l’urne prévue à cet effet. Le prix sera remis au café culturel Le Krill, à la fin du festival, en même temps que celui de la Ville et du Département.

Le lever de rideau aura lieu jeudi 23 mai, à 20 h 30, et les trois coups retentiront avec l’entrée en scène de la troupe locale (plus exactement d’Olemps) "Les cinq jasmins", qui interpréteront une comédie caustique sur fond d’humour noir "Un ouvrage de dames" de Jean-Claude Danaud, mis en scène par Marie-Jo Vabre. "Un ouvrage de dames", ce sont trois femmes aux profils bien marqués, qui se donneront la réplique, dans un tourbillon de quiproquos et de passions enflammés : une veuve, monstre quasi "Féllinien", fière de son veuvage… Sophie, une petite pintade écervelée qui a fait une grosse bêtise… et mademoiselle Petitpas, vieille fille naïve et lunaire, à la recherche du grand amour.

On l’aura compris : passion, haine et fantasme sont les trois thèmes développés dans cette comédie pour le moins corrosive… qui devrait "régaler" le public.

Informations et réservation sur www.la-baleine.eu ou 05 65 77 68 00. Possibilité de restauration sur place au Krill sur réservation au 05 65 77 68 06.