Bals, concerts, expositions, quines : toutes les animations en Aveyron ce week-end des vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 avril

Voici une liste non-exhaustive des sorties du week-end pour les 26, 27 et 28 avril.

Vendredi 26 avril

Alrance.

- Concours de belote, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Le Cayrol.

- Concours de belote organisé par Les Caminaïres del Cayrol, à 20 h 30, à la salle d’animation.

Coussergues.

- Concours de belote organisé par l’Acca, à 20 h 30.

Cruéjouls.

- Spectacle acrobatique par « Les Tony », à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Decazeville.

- Pièce de théâtre « A plein gaz », à 20 h 30, à l’espace Yves-Roques.

Escandolières.

- Concours de belote de l’APE des écoles de Goutrens-Escandolières, à 21 heures, à la salle des fêtes.

Laissac.

- Soirée prix des Palanges, à 20 h 30, à la salle du conseil municipal.

Marcillac-Vallon.

- Spectacle de marionnettes « Sha doizo », à 18 h 30, à la salle des fêtes.

Mur-de-Barrez.

- « SOS Fantômes : la menace de glace », à 20 h 30, à la salle Bertrand-Tavernier.

Nauviale.

- Atelier conscience du souffle avec Hygiénavie, de 18 heures à 20 heures.

Olemps.

- Soirée musicale avec Les Troubadours du Rouergue, à 20 h 30, à la salle 7-77.

- Spectacle avec les 60 choristes « Les troubadours du Rouergue », à 20 h 30, à la salle 7-77.

Palmas.

- Concours de belote, à 20 h 30, à la salle des fêtes de Coussergues.

Rignac.

- Concert de printemps en l’église Saint-Pierre.

Rodez.

- Anda Lutz : escapade musicale et poétique, à 20 h 30, au théâtre des 2 points.

- « Prête l’oreille au bruit du scarabée », à 19 heures, à la Menuiserie.

- Soirée impro théâtre, à 20 h 30, au bar O P’tit bonheur.

Vabre-Tizac.

- Concert « De la mancha », à 21 heures, Chez Piccolo.

Samedi 27 avril

Alrance.

- Fête votive, à 14 heures, à la salle des fêtes.

Arvieu.

- « Arvieu pendant la Seconde Guerre mondiale », à 20 h 15, à la salle des Tilleuls.

Boussac.

- Repas rougail-saucisse organisé par l’APE, à 19 heures, à la salle des fêtes.

Bozouls.

- Jeu provençal, à 8 h 30, au quillodrome des Casaldes.

Le Cayrol.

- Concours de belote organisé par Les Caminaïres del Cayrol, à 20 h 30, à la salle d’animation.

Centrès.

- « AmalgameS » de la Cie Singulière, à 20 heures, à la salle des fêtes.

Coussergues.

- Quine organisé par l’Acca, à 20 h 30.

Curan.

- Quine de l’école Marianne-Julien, à 20 h 30.

Curières.

- Apéro dînatoire, à 20 heures, à la salle des fêtes.

Espalion.

- Concert « Génération accordéon », à 20 h 30, au gymnase Francis-Poulenc.

Gabriac.

- Fête de la bière, de 10 heures à 15 heures, à la place de l’église.

Gaillac-d’Aveyron.

- Concert avec Mirkut (rock psyché kurde) et du Réparateur (punk), à 18 heures, à la salle des fêtes.

Golinhac.

- Concert caritatif animé par Les Mal-barrés et Accord perdu, à 20 heures, à la salle des fêtes.

Goutrens.

- Théâtron présente « 7 minutes, comité d’usine », à 20 h 30, à l’espace Georges-Rouquier.

Luc.

- Bal moderne « Alors on danse », à 18 heures, à la salle d’animation.

Moyrazès.

- Échanges de plants et de graines, de 14 heures à 17 heures, à la mairie.

Palmas.

- Quine de la société de chasse, à 20 h 30, à la salle des fêtes de Coussergues.

Rignac.

- Concert de printemps en l’église Saint-Pierre.

Rodez.

- Concert « 1 500 ans de musique en France », à 17 heures, en l’église Saint-Amans.

- Grayssoker et Turfu, l’accordéon aux rythmes de l’électro, à 20 heures, au Club.

- « Prête l’oreille au scarabée », à 19 heures, à la Menuiserie.

Saint-Amans-des-Côts.

- Cinéma « Le dernier jaguar », à 18 heures, à la mairie.

- Cinéma « Maison de retraite », à 20 h 30, à la mairie.

Sainte-Geneviève-sur-Argence.

- « Le battement d’ailes du papillon », à 20 h 30, au centre culturel.

Sainte-Radegonde.

- Noryeva Country, 20 ans déjà, à 14 h 30.

Salles-Curan.

- Repas de la société de chasse, à 12 heures, à la salle des fêtes.

Salmiech.

- Quine de l’Apel de l’école et collège Sainte-Marie de Cassagnes-Bégonhès, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Sauveterre-de-Rouergue.

- Féria : apéro tapas au rythme de la Banda bono suivi de DJ Fly night, à 20 heures, sous le chapiteau chauffé à Jouels.

Sébazac-Concourès.

- Bal du « printemps de Trad en 4D », à 22 heures, à La Doline.

- Quine de la chasse, à 20 h 30, à la salle des fêtes de Concourès.

Villecomtal.

- Troc de vêtements, de 10 heures à 13 heures, à la salle paroissiale.

Villeneuve.

- Tournoi de tarot organisé par « les 3 bouts de Villeneuve », à 14 heures, à la salle des fêtes.

Dimanche 28 avril

Alrance.

- Fête votive, à 8 heures, à la salle des fêtes.

Baraqueville.

- Brocante du printemps, de 9 heures à 17 heures, à la salle des fêtes de Lax.

Bozouls.

- Théâtre organisé par l’ADMR, à 16 heures, à la salle des fêtes de la Cardabelle.

- Tournoi de pétanque en doublettes jeune, à 8 h 30, au quillodrome des Casaldes.

- Vide-greniers en plein air (repli à la nouvelle salle des fêtes en cas de mauvais temps), à 8 heures, sur l’allée Paul-Causse.

Le Cayrol.

- Concours de belote organisé par Les Caminaïres del Cayrol, à 20 h 30, à la salle d’animation.

Comps-la-Grand-Ville.

- Trail des Garroustes, à 9 heures, à la salle des fêtes.

Crespin.

- Repas aligot-côte de porc, à 12 h 30, à la salle des fêtes.

Gabriac.

- Foire aux chevaux, à 8 heures.

Laissac.

- Thé dansant animé par Véronique Pomiès, à 16 heures, au centre administratif.

- Vide-greniers, à 8 heures, au foirail.

Marcillac-Vallon.

- Quine des Grapillous, à 14 heures, à la salle des fêtes.

Mouret.

- Randonnée VTT ou pédestre, à 7 h 30, à la salle des fêtes de Grand Mas.

Naucelle.

- Quine des amis de la Fontanelle, à 14 heures, dans les locaux de l’Ehpad.

Le Nayrac.

- Concert de Résonance, l’ensemble vocal de Gages, à 16 heures, à l’espace multiculturel.

Noailhac.

- Quine des aînés, à 14 h 30, à la salle d’animation.

Onet-le-Château.

- Braderie petite enfance, de 9 heures à 16 heures, au gymnase de l’école Saint-Viateur.

Rignac.

- Concert de printemps en l’église Saint-Pierre.

Saint-Christophe-Vallon.

- Fête du printemps : vente de plants, de fruits, de légumes, de fleurs et de plantes aromatiques, de 9 heures à 12 heures, à la salle de fêtes.

Saint-Côme-d’Olt.

- Journées shopping : mode, accessoires, beauté, maison, cuisine…, de 10 heures à 18 heures, à la salle des fêtes.

Saint-Martin-de-Lenne.

- Vide-greniers de la Mam Les p’tits clowns d’Olt, de 9 heures à 16 heures, à la salle polyvalente.

La Salvetat-Peyralès.

- Concours de belote organisé par l’amicale des pompiers, à partir de 19 heures, à la salle des fêtes.

Tayrac.

- Vernissage de l’exposition « Gestes et silences colorés », à 11 h 30, à la Cabane.

Valady.

- Bourse aux livres, de 8 h 30 à 18 heures, à la salle des associations à Nuces.

Villeneuve.

- Récit concert à l’harmonium cabrette proposé par Sébastien et Julien Rébé, à 16 heures, à l’église Septfonds.