Audition : attention aux casques audio chez les enfants

Une perte auditive chez l’enfant n’a rien d’anodin. Si elle n’est pas repérée, elle modifie son développement et ses capacités d’apprentissage. Sur ce point, une enquête réalisée à l’occasion de la 26e édition de la Journée Nationale de l’Audition ce 9 mars se veut des plus inquiétantes : "les oreilles de nos enfants sont en danger !" alerte l’association JNA qui pointe du doigt l’utilisation précoce de casques audios.

Une bonne audition est le socle du développement du langage, de la socialisation et des apprentissages. Or une étude réalisée par l’Institut français d’opinion publique (Ifop), pour l’association Journée Nationale de l’Audition (JNA) révèle qu’environ "1,3 million d’enfants de moins de 10 ans ont déjà consulté un médecin ORL pour des acouphènes et pour près de 660 000 enfants, une perte auditive moyenne à sévère a été diagnostiquée ". Mais ce chiffre est probablement sous-estimé, car il ne prend en compte que ceux ayant effectivement consulté un médecin ORL.

Des casques trop forts…

Pour l’association JNA, les casques audios sont en partie responsables de cette situation. Deux parents sur cinq reconnaissent en effet que leur enfant écoute de la musique via des écouteurs ou un casque de 1h à 4h par jour ! "L’utilisation du casque constitue une circonstance aggravante dans les problèmes auditifs des enfants", rappelle ainsi l’association JNA. Les jeunes utilisateurs de ces dispositifs sont de fait plus enclins "à se plaindre du bruit et des nuisances sonores."

Devant cette situation, trois quarts des parents estiment que les pouvoirs publics devraient faire de l’audition de l’enfant une grande cause nationale de santé publique. En attendant, rappelons que – si votre enfant utilise des écouteurs – vous ne devez pas entendre la musique s’échappant d’un casque, en particulier dans un environnement sonore comme la voiture. Une pause de 30 minutes toutes les deux heures d’écoute ou de 10 minutes toutes les 45 minutes est également primordiale pour la santé auditive. Et ce d’autant plus chez les plus jeunes dont l’audition est plus fragile que celle des adultes.

Repérer des pertes auditives chez l’enfant

Certains symptômes peuvent évoquer une perte d’audition chez l’enfant. Soyez attentifs au moindre signe et n’hésitez pas à consulter si :

Votre enfant vous fait souvent répéter ;

S’il présente un retard de langage par rapport à ses camarades ;

S’il mélange ou prononce mal certains sons ;

S’il présente une régression dans le développement du langage ;

S’il fait souvent des otites ;

S’il demande de monter le volume de la télévision ou de la radio ;

S’il semble souvent dans la lune ;

S’il ne répond pas lorsque vous l’appelez.

A noter : en 2017, une enquête réalisée par l’IPSOS avait montré qu’un enfant de moins de 6 ans sur trois s’endort le soir avec un casque audio sur les oreilles.