Diarrhées, contagiosité, résistance aux antibiotiques : qu'est-ce que la shigellose, cette maladie sur laquelle l'Institut Pasteur alerte

Depuis la mi-mars, l'Instut Pasteur en France met en garde sur l'émergence de souches de bactéries Shigella qui sont résistantes aux antibiotiques et responsables de la shigellose, une maladie provoquant notamment des épisodes de diarrhées aiguës.

L'Institut Pasteur met en garde contre la shigellose, une maladie circulant aussi en France qui provoque des épisodes de diarrhées importants. Elle est due à la bactérie Shigella.

En France, au sein de l'Institut Pasteur de Paris, des chercheurs du Centre national de référence des Escherichia coli, Shigella et Salmonella surveillent cette bactérie sur le sol français depuis de nombreuses années. "Ils ont ainsi détecté l’apparition de souches de Shigella sonnei hautement résistantes aux antibiotiques", expliquent-ils dans un communiqué de presse publié mi-mars.

Les résultats d'une étude ont été publiés fin janvier 2023 dans la revue Nature Communications.

Qu'est-ce que la shigellose ?

La shigellose est une maladie déjà bien connue des chercheurs en France. Même si elle est plus fréquente dans les régions tropicales, dans des pays où les infrastructures sanitaires sont peu développées, parmi les différents types de bactéries Shigella qui circulent, Shigella sonnei est la plus fréquente.

La shigellose se transmet par voie oro-fécale. Le contact peut être direct, entre le malade et son entourage, ou par l’intermédiaire de l’eau ou d’aliments souillés par des déjections contenant des bactéries Shigella, selon la fiche maladie du site de l’institut Pasteur.

Quels sont les symptômes ?

Elle provoque entre autres des diarrhées aiguës parfois associées à des saignements et est contagieuse. Contrairement à la gastro-entérite, la réhydratation n'est pas suffisante.

Une bactérie résistante aux antibiotiques

Les scientifiques du Centre national de référence des Escherichia coli, Shigella et Salmonella (CNR-ESS) à l’Institut Pasteur, font apparaître "une augmentation de la résistance aux antibiotiques chez les souches de Shigella sonnei isolées en France depuis 17 ans".

L’étude se base sur l'analyse "de plus de 7 000 souches et d'informations épidémiologiques recueillies dans le cadre de la surveillance nationale des shigelloses par le CNR-ESS entre 2005 et 2021".

D'ailleurs, en 2021, un pic a été constaté avec 22,3 % de toutes les souches de Shigella sonnei hautement résistantes cette année-là.

Qui est le plus touché ?

Concrètement, la shigellose se propage par voie féco-orale, notamment via l'eau, les aliments contaminés ou encore les mouches.

Dans les pays en développement, la maladie touche essentiellement les enfants mais aussi les militaires en opération, les personnels humanitaires et les touristes.

Dans les pays industrialisés, de petites épidémies peuvent survenir dans les établissements collectifs de jeunes enfants. Mais ces dernières années, deux de ces bactéries (Shigella sonnei et Shigella flexneri) sont devenues épidémiques au sein de la communauté homosexuelle masculine.

L'Institut Pasteur recommande davantage de prévention.