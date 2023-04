Blé, lin, seigle : trois céréales pour lutter contre les signes de l'âge

(ETX Daily Up) - Les fruits, légumes, et autres plantes se sont imposés dans la cosmétique naturelle en raison de leurs nombreux bienfaits pour la peau. Mais qu'en est-il des céréales ? Connus pour leurs vertus nutritionnelles, le blé, le lin, et le seigle sont aussi des alliés beauté incontournables. Rides, ridules, manque de fermeté : ces trois céréales s'invitent progressivement dans la salle de bain pour venir à bout des signes de l'âge.

Longtemps délaissés et oubliés, certains ingrédients naturels ont refait surface en même temps que la pandémie de Covid-19, et la volonté des consommateurs d'en finir avec les formules à rallonge. Les routines beauté naturelles, tout comme les recettes de grand-mère, se sont substituées à certaines substances chimiques, remettant au goût du jour des produits plus sains pour la peau, comme pour l'environnement, à l'instar du marc de café comme exfoliant, l'aloe vera comme hydratant, ou encore la carotte comme booster d'éclat. Mais les marques de cosmétique naturelle s'intéressent aussi depuis peu aux vertus de certaines céréales, les plus grandes alliées des peaux matures.

Le seigle pour la fermeté

Céréale proche du blé, le seigle est essentiellement connu sous la forme d'une farine brunâtre, mais il s'agit également désormais d'un ingrédient incontournable en cosmétique. Nombreuses sont les marques qui l'intègrent à leurs formules pour ses propriétés raffermissantes, idéales pour les peaux en perte de tonus et de fermeté, mais aussi pour remédier à la perte d'élasticité et améliorer la cicatrisation. Autant de bienfaits qui en font une céréale d'avenir dans l'industrie de la beauté, venant compléter la liste des vertus qu'il peut offrir en matière de santé.

Le lin pour hydrater et apaiser

Souvent déshydratées, les peaux matures ont besoin d'être nourries en profondeur pour réduire le risque de voir apparaître rides, ridules, et autres signes de l'âge. C'est là qu'intervient le lin, et plus exactement l'huile végétale de lin, connue pour ses propriétés apaisantes et hydratantes. Riches en acides gras, les graines de lin pressées à froid ne se contentent pas de nourrir la peau, elles contribuent également à l'apaiser et à prévenir de futures agressions extérieures ainsi que le vieillissement cutané. Un allié anti-âge pour les peaux matures, mais également pour les peaux sèches ou déshydratées.

Le blé, la céréale à tout faire

En beauté, il s'agit sans aucun doute - avec le riz - de l'une des céréales les plus complètes, ciblant de nombreux problèmes de peau. Elle aussi très nourrissante, l'huile de germes de blé participe à prévenir les signes de l'âge tout en protégeant la peau des agressions extérieures et en réparant les dégâts causés par le passé. Chose que l'on doit essentiellement à ses propriétés régénérantes. Mais elle agit également sur l'élasticité de la peau, lui apportant tout un tas d'actifs qui permettent d'obtenir un teint lisse et une peau raffermie.

