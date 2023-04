Villefranche-de-Rouergue : l'architecte et entrepreneur Jean-Pierre Capy s’en est allé

Il était avant tout un amoureux de la bastide et des choses simples.



Jean-Pierre Capy, architecte et chef d’entreprise, qui vient de partir en ce début de semaine, enraciné à Villefranche, a toujours vécu sa vie, animé d’une passion débordante en direction des autres.

Des siens d’abord : de ses parents, de son épouse Danièle, de ses deux fils Bastien et Clément et de ses deux petites-filles. Une force dans la vie qui a conduit cet architecte atypique avec son associé et ami Bruno Joulia, à bousculer les dogmes du métier.

Homme de challenge, visionnaire et avant-gardiste

Très vite tourné vers la conception de bâtiments pour l’automobile, il conduira le cabinet Capy-Joulia vers une inclinaison commerciale en direction de la remise à niveau de concessions Citroën, d’abord. Avant que d’autres marques ne travaillent avec le cabinet. Lorsque les deux associés et leurs nombreux collaborateurs investirent l’ancienne Banque de France, les autres marques françaises et étrangères firent appel à leurs compétences. Homme de challenge, visionnaire et avant-gardiste, Jean-Pierre n’a eu de cesse de vouloir toujours aller de l’avant en regardant devant. C’est ainsi que la notoriété de l’entreprise dépassa les frontières hexagonales pour s’imposer sur le marché africain de l’automobile. Il ne rechignait pas non plus à se lancer dans les commandes publiques ou privées dans sa ville. Jean-Pierre ne pouvait pas vivre ailleurs que dans sa "Villefranche". L’ancien rugbyman qu’il était aimait se retrouver dans un des bars de la cité entouré de quelques vieux copains pour refaire le monde.

À l’heure de tourner la dernière page du livre de la vie, nos pensées garderont ce sourire direct et franc qui se dessinait sur son visage lorsqu’il vous interpellait. Sincères condoléances à sa famille et à tous ses proches.