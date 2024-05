Le jeune Villefranchois a commis une série de délits en l’espace de quelques semaines. À chaque fois, il était alcoolisé.

Avec 23 condamnations et 10 ans passés derrière les barreaux, c’est un prévenu particulièrement habitué aux instances judiciaires qui était présenté, mardi, devant la cour correctionnelle du tribunal de Rodez. Vols, violences, exhibition sexuelle, la liste des condamnations de différents tribunaux aux quatre coins de la France est longue.

Profil agressif

À Rodez, le jeune homme de 32 ans était jugé pour trois délits totalement différents, qui se sont pourtant déroulés à Villefranche en l’espace d’un mois. Étant sans emploi, ce Villefranchois entend parler d’une offre à l’abattoir. Il candidate alors à une agence d’intérim villefranchoise qui gère le dossier. Malgré les multiples relances insistantes, sans une once de politesse, aucune réponse du recruteur, qui semble-t-il a cerné un profil agressif.

Ivre, il se rend le 14 février dans l’agence d’intérim et se met à hurler sur l’un des employés. "Je vais revenir avec un calibre et je vais faire tout sauter", rage-t-il. Dans la foulée, le salarié de l’agence d’intérim porte plainte. " C’est une menace que j’ai prise très au sérieux. J’avais déjà eu des échanges virulents, mais là ça a directement monté d’un cran", témoigne la victime à la barre du tribunal.

Chez les gendarmes alcoolisé et muni d’un couteau

Convoqué à la gendarmerie de Villefranche pour être auditionné pour ces faits de "menace de mort", le jeune homme se pointe alcoolisé devant les militaires, avec un couteau en poche. "Je l’ai trouvé sur le trajet", se justifie-t-il. "Dans un contexte de vigilance rouge attentat, il n’a pas jugé opportun de laisser ce couteau chez lui", explique le ministère public. Il est immédiatement placé en garde à vue. À sa sortie, il ne s’arrête pas là. Une nouvelle fois ivre, il repère un livreur en camionnette, et lui dérobe une sacoche avec un chéquier et plusieurs cartes. Il sera dans la foulée une nouvelle fois placé en garde à vue, moins de 24 heures avant la précédente.

"Répétition des délits"

"Il y a une répétition des délits en très peu de temps", commente Émilie Passier, la procureure de la République. "Je ne suis pas recruteuse mais on comprend qu’utiliser des instruments de découpe dans un abattoir demande un self contrôle incompatible avec son addiction à l’alcool. Ce choix me paraît sensé pour la sécurité d’autres personnes."

À l’issue des débats, le prévenu est condamné à 12 mois de prison ferme, avec mandat de dépôt. Une peine qui s’ajoute à d’autres récemment prononcées par d’autres juridictions. Le Villefranchois va donc rester en détention à la maison d’arrêt de Druelle pendant plusieurs mois.