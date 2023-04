Paris : pour la semaine de la vaccination, les professionnels de santé répondent aux questions

Du 24 au 30 avril 2023, dans le cadre de la Semaine européenne de la vaccination, les professionnels de santé de la Ville répondent à vos interrogations sur la mise à jour de vos vaccins et ceux de vos enfants

Cette semaine de la vaccination s’inscrit dans la semaine mondiale de la vaccination créée en 2005 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et qui se déroule dans près de 200 pays.

En France, la vaccination du nourrisson sera la thématique de cette semaine. Elle permettra de relayer et de mener des actions pédagogiques, dans le contexte de l'entrée en vigueur de l'extension des obligations vaccinales de l'enfant de moins de 2 ans.

Des consultations gratuites pour tous

Comme chaque année, la Semaine européenne de la vaccination est l'occasion de faire le point sur vos vaccins. Les professionnels de santé de la Ville de Paris vous proposent des séances d'information et de vaccination.

La vaccination est le moyen de prévention le plus efficace pour se protéger contre certaines infections graves, comme le tétanos ou la poliomyélite, et représente un enjeu majeur pour protéger la santé des populations. Cette semaine est coordonnée chaque année au niveau national par le ministère des Solidarités et de la Santé, Santé publique France et pilotée en régions par les agences régionales de santé (ARS).