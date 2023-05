Qui dit mois de mai dit début de la saison des férias : voici le calendrier complet des festivités

L'arrivée du mois de mai symbolise le grand départ de la saison des férias, en France. Comme chaque année, c'est le Gers qui donne le coup d'envoi. Voici le programme !

Le mois de mai est là ! S'il accompagne des jours encore plus doux, il apporte, avec lui, les premières férias du sud de la France. La saison démarre dans le Gers et passera par plusieurs départements. Et pour les plus courageux, il y a évidemment un rendez-vous incontournable... de l'autre côté des Pyrénées !

Condom, Pampelune, Bayonne, Nîmes...

Le festival des bandas de Condom lance la saison. Pendant trois jours, du 12 au 14 mai, cette commune gersoise va s'embraser, avant que le Gard, avec Alès et Nîmes, ne prennent le relais. Le week-end prolongé de la Pentecôte verra aussi Vic-Fezensac activer le mode féria. L'Aveyron sera également à l'honneur avec la féria de Bezonnes, avant que juillet n'arrive.

Et le septième mois de l'année est celui de véritables piliers en matière de fêtes, puisque Mont-de-Marsan dans les Landes, Bayonne dans les Pyrénées-Atlantiques mais surtout Pampelune en Espagne, sont au programme. Béziers et Dax s'enflamment, pour leur part, au cœur du mois d'août. À noter que Nîmes compte deux férias : celle de Pentecôte, et celle des vendanges, en septembre.

Grand départ le 12 mai !

C'est donc dans le Gers que commencera la grande saison des férias. Le compte à rebours est lancé ! Voici le calendrier complet :

Un dress-code bien particulier !

Dans de nombreuses férias, il y a bien une chose à respecter, c'est le dress-code. Attention à ne pas se tromper de couleur du foulard... Du côté de Condom, Bayonne, Béziers ou encore Dax, place à la tenue blanche accompagnée de l'indéboulonnable foulard rouge ! Même son de cloche à Pampelune avec, pour les plus assidus, les espadrilles.

En revanche, à Mont-de-Marsan, c'est le bleu qui s'impose. Tout à l'est de la région, à Alès, t-shirt bleu et bandana blanc seront de sortie pour ces fêtes de l'Ascension. Petite subtilité du côté de Vic-Fezensac, puisque depuis plusieurs éditions de la Pentecôtavic, c'est la marinière qui revient en force.