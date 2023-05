L'application WeChat aide à arrêter de fumer

(ETX Daily Up) - A la veille de la Journée Mondiale sans tabac du 31 mai, de plus en plus de méthodes fleurissent pour encourager les fumeurs à arrêter le tabac. Dernièrement en Chine, des chercheurs ont développé le programme "WeChatWequit" sur l’application populaire de messagerie WeChat, inspiré de l’approche cognitivo-comportementale.

La Chine compterait environ 300 millions de fumeurs et serait l'un des pays qui consomme le plus de tabac au monde. Pour inciter les Chinois à arrêter de fumer, WeChat, application de messagerie populaire en Chine, a lancé une nouvelle fonctionnalité appelée WeChatWeQuit. Cette aide numérique a fait l'objet d'une étude de chercheurs chinois, américains et britanniques afin d'évaluer son efficacité. Leurs travaux ont été publiés dans la revue eClinicalMedicine.

Cette fonctionnalité intégrée à l'application de messagerie a pour objectif d'accompagner les personnes souhaitant arrêter le tabac. Le programme fonctionne sur le principe de l’approche cognitive expérimentale. Cette méthode vise à modifier les pensées et les comportements qui amènent les personnes à fumer. Le programme comporte deux sections différentes. La première consiste à "se préparer à arrêter de fumer" : elle implique des messages de motivation, l’identification des habitudes tabagiques, des sources de soutien, l’enseignement de techniques de relaxation, etc. La deuxième partie concerne l’étape décisive, qui est d’arrêter de fumer et de prévenir les rechutes. Elle donne des conseils pour faire face aux effets secondaires du sevrage comme la prise de poids.

L’étude a été menée entre mars 2020 et novembre 2022 sur 2000 personnes fumeuses de tous sexes et âges confondus. Tous les participants étaient désireux d’arrêter dans un délai d’un mois. Ils ont été répartis en deux groupes. Dans le premier groupe, les participants ont suivi le programme WeChat WeQuit et ont reçu trois à cinq messages au cours des quatre premières semaines, puis un à trois messages jusqu’à douze semaines. Des audios ainsi que des images relaxantes étaient disponibles à tout moment de la journée depuis leur compte. Selon les chercheurs, 80% des informations ont été consultées par les participants du premier groupe. Dans le second groupe, seuls des messages de contrôle ont été envoyés aux participants.

Afin d’évaluer l'efficacité de ces méthodes, ces derniers ont été suivis 26 semaines après la date de l’arrêt. Et les résultats semblent prometteurs. "Cette étude montre que le taux d'abstinence continue de 26 semaines vérifié biochimiquement (souvent considéré comme l'étalon-or de la vérification de l'arrêt du tabac) dans le groupe d'intervention (près de 12%) était plus de quatre fois supérieur à celui du groupe de contrôle", indique l'étude.

Les chercheurs espèrent développer davantage cette fonctionnalité afin de permettre l’arrêt de la cigarette. Au Royaume-Uni, des chercheurs étaient parvenus à concevoir une application de sevrage tabagique fonctionnant grâce à l’IA.