Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Exposition : La vie du Marmot Pierre Joseph Bonnaterre sur les cimaises

Après l’exposition sur le bicentenaire de la naissance de Marie Talabot au XIXè siècle, l’année dernière, la commission culture de la mairie vous propose une nouvelle exposition dans les allées du cloître en mettant en valeur un autre Marmot, le grand naturaliste et abbé Pierre Joseph Bonnaterre (1751-1804), à ne pas confondre avec l’abbé Emile Bonnaterre qui filma la culture de la fraise Sannié à Saint-Geniez-d’Olt dans les années 1955-1960. Cette nouvelle exposition, intitulée "Pierre Joseph Bonnaterre, un Marmot au Siècle des Lumières, de l’encyclopédie à l’enfant sauvage" est organisée en deux parties.

Un premier volet concerne la vie de Bonnaterre et son considérable apport scientifique au "Tableau encyclopédique et méthodique des trois règnes de la nature" avec ses planches très précises décrivant avec exactitude les nouvelles découvertes d’oiseaux (ornithologie) et de poissons (ichtyologie). L’exposition évoque également la prospérité de Saint-Geniez au XVIIIe siècle grâce au commerce des draps, véritable âge d’or qui favorisa l’éclosion de prêtres érudits dans la région comme Bonnaterre mais également d’autres illustres de la cité, ses contemporains et amis, le philosophe Guillaume Thomas Raynal qui fut le premier à lutter contre l’esclavage ou le mathématicien Pierre Thédenat.

Le second volet traite de la rencontre, à la fin de sa vie, de Bonnaterre avec Victor, l’enfant sauvage de l’Aveyron qu’il fut le premier à examiner avant de le confier au docteur Itard. L’exposition retrace ensuite le débat suscité à cette époque par l’échec pédagogique du docteur Itard qui, du coup, rend très difficile voire impossible l’éducation des enfants sauvages. Ce constat va controverser le mythe du "bon sauvage" de Rousseau et les idéaux des grands philosophes du XVIIIè siècle qui voulaient mettre la connaissance à la portée de tous et combattre l’ignorance pour rendre les hommes libres et meilleurs.

L’exposition est visible dans les allées du cloître jusqu’au 30 septembre prochain.