Sauveterre-de-Rouergue. "Fête et Détours de la Lumière" à l’affiche

L’Association Jeunesse Arts & Loisirs (AJAL) a annoncé les premiers noms de la 37e édition du festival "Fête et Détours de la Lumière", qui proposera une itinérance musicale à la rencontre de lieux patrimoniaux incontournables et des villages de caractère du Ségala.

De Versailles au Viaduc du Viaur en passant par, Centres, Cassagnes-Bégonhès, Quins ou encore la flamboyante bastide royale de Sauveterre-de-Rouergue, du 2 au 12 août, les artistes accueillis sublimeront ces lieux restés authentiques à travers les siècles.

À l’image du territoire rural sur lequel il se déroule, "Fête et Détours de la Lumière" est un festival qui ne ressemble à aucun autre, singulier par sa transversalité et sa capacité à faire cohabiter artistes confirmés et talents émergents, petit par la taille, grand par le cœur et la chaleur humaine qui s’en dégage, libre et indépendant, atypique et farouchement accueillant. Année après année, contre vents et marées, depuis maintenant 36 éditions, ce rendez-vous transforme un territoire authentique en attirant des regards venant de bien au-delà de ses frontières naturelles et avec efficacité joue son rôle d’acteur économique et touristique.

Trois soirées ont d’ores et déjà été dévoilées et annoncent une affiche hors normes pour le Ségala !

Le 3 août, le rendez-vous est donné à Cassagnes-Bégonhès.

Le 5 août, dans le cadre unique de l’Aire de Vision du Viaduc du Viaur (Halte Paul Bodin) à Tauriac-de-Naucelle.

Le 10 août, les ambassadeurs de la musique cubaine Grupo Compay Segudo, héritiers du Buena Vista Social Club, seront à Quins pour un concert exclusif après leur passage en juillet dans les festivals de Jazz à Vienne et de Tempo Latino. Les virtuoses du jazz manouche Samarabalouf ouvriront la soirée et Psycho Belettes, lauréats du Tremplin des Cent Vallées 2022 clôtureront cette belle soirée.