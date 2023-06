Curan. La fête votive se prépare pour le 30 juin

Cette année, la fête à Curan se déroulera les 30 juin, 1er et 2 juillet. Les membres du comité des fêtes ont d’ores et déjà commencé les préparatifs : affichage dans les commerces et à différentes intersections routières, gâteaux à la broche…

Au programme

Vendredi 30 juin : Dès 20 h 30, concours de belote à la salle des fêtes, et soirée tapas animée par "Les chapeaux de paille" au cœur du village. Le comité des fêtes offrira, comme chaque année, un verre de l’amitié aux habitants de la commune. Samedi 1er juillet : A partir de 15 h, concours de pétanque et départ de la randonnée. A partir de 20 h, repas "aligot/saucisse" suivi de la soirée animée par le groupe "La Sourdoreille" puis de DJs.

Dimanche 2 juillet : déjeuner aux tripoux à partir de 8 h 30, passage de la paume dans toute la commune. Jean-François Mézy animera le thé dansant dès 15 h 30 et durant la soirée. A partir de 20 h service de la paella. Les bénévoles espèrent vous retrouver nombreux et partager un moment de convivialité et d’échange, si possible le temps d’un week-end ensoleillé.