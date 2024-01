Curan. L’école Marianne-Julien en fête

Les enfants de l’école Marianne-Julien ont accueilli Étiennette et Marie-Hélène, référentes pastorales, pour un échange sur Noël et la naissance de Jésus. Ensemble, ils ont ensuite construit la crèche dans le chœur de l’église de Curan en amenant, chacun leur tour, tous les éléments et les personnages qui la composent. Le trimestre s’est terminé par un après-midi festif et convivial.

Les enfants avaient invité parents, grands-parents, membres du club des Genêts d’or ainsi que la municipalité à la salle des fêtes où ils ont entonné plusieurs chants de Noël.

Le père Noël est ensuite arrivé au rythme du traditionnel "Petit papa Noël" et les yeux de tous, petits et grands, ont brillé à la vue de sa hotte chargée de belles surprises.

Un goûter confectionné par tous les élèves de l’école a clôturé ce moment d’échange et de partage.