Curan. Les retrouvailles de la famille Aubignac

160 personnes ont répondu à l’appel de Christine Balard pour les retrouvailles de la famille Aubignac à la salle des fêtes de Curan. Curan où Sylvain et Maria se sont unis et ont donné naissance à Jules, puis à Sylvain et Anna, qui à leur tour ont fondé une grande famille de 13 enfants. Aujourd’hui, 4 générations se succèdent et on compte près de 367 personnes sur l’arbre généalogique de l’année 1730 à aujourd’hui. Sylvain et Anna ont vécu sur le Lévezou, du Cambon au Cros, en passant par la Fabrègue de Curan, ou encore aux Escarits. Cette journée fut pleine d’émotions à travers des photos, des retrouvailles et des anecdotes du temps passé. La famille s’est donné rendez-vous dans les prochaines années.