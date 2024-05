Villecomtal. L’art s’invite à l’école avec Isabelle Bos

Jeudi 2 mai, les écoliers de Villecomtal ont eu le plaisir d’accueillir Isabelle Bos, peintre, qui leur a offert une expérience inoubliable. Répartis en quatre groupes d’une dizaine de participants, ils ont tout d’abord admiré les œuvres d’Isabelle avant de s’exprimer, chacun à son tour, sur ce qu’elles leur évoquaient.

Après cela, ils se sont installés devant de grandes feuilles de papier kraft et, les yeux fermés (ce qui s’avère très déroutant), ils ont tracé ce qu’ils voulaient, sans contrainte, avec des pastels secs. Ensuite, en regardant le rendu, ils ont "fignolé" leurs dessins avant de retranscrire, par écrit, ce que leur production leur évoquait. De nombreuses jolies phrases montrent le plaisir qu’ils ont retiré de cette expérience : "Je me sens vraiment bien", "Je me sens libre"... Isabelle a ensuite laqué ces œuvres afin de fixer leur travail avant de les rouler. Lundi, Sandrine les laquera à nouveau avant de les afficher dans l’école puis, en fin d’année, elles seront exposées avec d’autres travaux de ces mêmes écoliers à la médiathèque de Villecomtal. Un grand merci à Isabelle pour ce merveilleux échange.