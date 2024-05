Villecomtal. Lina Modika sur scène, un bonheur partagé

Lina Modika était très heureuse de retrouver le public villecomtalais à La Fabrique du Rougier, dimanche. "Venir à Villecomtal, on adore !" Le public a bien partagé le bonheur de la retrouver. Elle était accompagnée par l’excellent guitariste Zan.

Comme évoqué par David dans sa présentation, "c’est à un voyage dans un univers particulier que chacun est invité".

Pour plusieurs chants, Lina jouait un accompagnement complémentaire sur son minuscule piano rouge. En préalable à des chants un peu "raides", elle prévenait : "Ne vous inquiétez pas, si vous ne comprenez pas, la musique est universelle." Pour un autre chant, " chanson hommage, on va y aller directement, n’ayez pas peur !". Ou alors : "Quelque chose de plus positif, romantisme, profitez-en !". Quoi qu’il en soit, il était bon de se laisser porter, voire bercer par le rythme impulsé par Lina, sa voix captivante, son sourire radieux, sa richesse vocale.

Parmi les titres de ceux interprétés "Chocolate Jesus" de Tom Waits, You Are de Line Modika, 3:59 AM de John Moreland.

Après la pause gourmandise spécialité Iseult-David, une seconde partie toujours aussi succulente avec le cadeau de trois chansons de rappel, les applaudissements et les voix ont eu du mal à s’éteindre.

Ceux qui le souhaitent peuvent inviter Lina pour des concerts privés.

Tous renseignements sur son site www.linamodika.com