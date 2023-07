Chaleur : dans Paris Centre, des salles rafraîchies et lieux pour avoir moins chaud

Les arrondissements du centre de la capitale se mobilisent, cette année encore, pour permettre à tous de passer un été à l'abri d'une éventuelle canicule.

Tout l'été, plusieurs salles rafraîchies sont ouvertes au public à Paris Centre, notamment aux personnes les plus vulnérables :

- À Quartier Jeunes (QJ), dans le 1er arrondissement, aux horaires d'ouverture du lieu

- À la Fabrique de la Solidarité, dans le 2e arrondissement, aux horaires d'ouverture du lieu

- À la Mairie de Paris Centre, dans le 3e arrondissement, aux horaires d'ouverture de la Mairie

L'ensemble des lieux est accessible à l'adresse https://mairiepariscentre.paris.fr/pages/fortes-chaleurs-tout-savoir-sur-les-salles-rafraichies-et-lieux-pres-de-chez-vous-pour-avoir-moins-chaud-24236

Lorsque le climat est chaud et humide, le mécanisme de régulation de la température de notre corps peut se révéler insuffisant et celle-ci augmente dangereusement : c’est le coup de chaleur ou hyperthermie. Le risque d’hyperthermie est important pour les enfants, les personnes âgées ou fragiles, mais aussi les adolescents et les adultes qui pratiquent des activités physiques intenses et prolongées. Les personnes souffrant de maladies aiguës ou chroniques sont également davantage à risque, ainsi que celles prenant certains médicaments.

Les signes du coup de chaleur sont des maux de tête, des vertiges, une sensation de chaleur intense, une peau qui devient rouge, sèche, moite ou chaude, des troubles du comportement pouvant aller de la somnolence à l’agressivité, une démarche titubante, une fatigue et une soif intenses, des crampes musculaires, des nausées ou vomissements, une fièvre supérieure ou égale à 40°C, un pouls et une respiration accélérés, une chute de la pression artérielle, voire un coma mortel.