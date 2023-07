Paris Ve arrondissement : derniers jours pour découvrir l'exposition Couleurs du Viêt Nam

L’art moderne du Vietnam, issu de la création de l’École des Beaux-Arts d’Indochine au début du 20e siècle a ouvert la voie à un style d'art spécifiquement vietnamien qui connaît dans les années 1930, son âge d’or.

L’exposition « Couleurs du Viêt Nam » se déroule jusqu'au samedi 15 juillet en salle Capitant.

Elle offre aux visiteurs une occasion unique de découvrir la place importante et originale des peintres modernes et contemporains vietnamiens. Inspirés de la vie quotidienne, célébrant la vie paysanne ou la reconstruction, les artistes retracent dans leurs tableaux et peintures chacun une histoire du Viet Nam qui apparaît à chaque fois sous ses différents aspects, vivant, paisible et inspiré.

L’art moderne du Vietnam, issu de la création de l’École des Beaux-Arts d’Indochine au début du 20e siècle a ouvert la voie à un style d'art spécifiquement vietnamien qui connaît dans les années 1930, son âge d’or. Avec le développement économique et politique du pays, la créativité et la vitalité artistique ne se sont pas démenties, confirmées par l’importance de l’art contemporain vietnamien sur la scène internationale.

L’exposition célèbre le 50e anniversaire des relations diplomatiques et le 10e anniversaire du partenariat stratégique entre la France et le Vietnam.

Son commissariat est assuré par Philippe Charlier, directeur du Département de la recherche et de l’enseignement au musée du quai Branly - Jacques Chirac (Paris).

L'exposition sera ouverte en entrée libre jusqu'au 15 juillet 2023 :

- du lundi au samedi (sauf jeudi) de 11h à 18h

- jeudi de 11h à 19h