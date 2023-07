Decazeville. Vite lu

Troisième marché gourmand ce soir. L’association Decaz’Beach propose son troisième marché gourmand estival, ce vendredi 21 juillet, à partir de 19 heures. Rendez-vous sur le plateau des Équipages (face à Géant Casino), à Decazeville. Restauration sur place (tables et chaises à disposition) et buvette. Concert gratuit. Decaz’beach, Régis Dantin : 06 41 12 44 71 ou Nelly Escoudé : 06 61 73 07 74.

Brocante vide-greniers samedi. Une nouvelle brocante vide-greniers est programmée ce samedi 22 juillet, de 7 heures à 17 heures, sur la zone du Centre, à partir de Point P. Nombreux stands, entrée gratuite au public, restauration possible sur place. Les organisateurs Fabienne et Michel Fernandez précisent que l’accès au magasin Point se fait sans problème et que les automobilistes doivent respecter le sens de circulation et les aires de stationnement. Infos : 06 88 94 05 38.

La Fnath fermée pour congés à Viviez. Le groupement départemental de la Fnath (Fédération nationale des accidentés de la vie et des travailleurs handicapés), se situant place de l’église du bourg, à Viviez, est fermé jusqu’au 15 août.

Reprise des permanences le mardi et vendredi (donc le 18 août) aux horaires habituels. La juriste sera présente le 2e lundi de septembre.