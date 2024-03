Luc-la-Primaube. Le vide-greniers organisé par le Clocher Saint-Martin a été très prisé

Partout en France, les vide-greniers sont le moment de désencombrer sa maison ou d’acquérir des objets à bas prix. Mais ces brocantes réservées aux non-professionnels sont aussi et surtout des lieux de convivialité ancrés dans nos traditions. Un véritable phénomène de société qui témoigne de la place que tient ce type de manifestation dans le cœur des Français. Les raisons en sont multiples. Outre la quête de "bonnes affaires", ces lieux fleurent bon l’ambiance populaire et chaleureuse. Ce fut le cas dimanche dernier à l’espace animation de Luc lors du traditionnel vide-greniers annuel organisé par l’association Le Clocher Saint-Martin coprésidée par Jean-Michel Guizard et François Brossard. Acheteurs ou vendeurs sont venus nombreux avant tout chercher des instants de bonheur. Si ces manifestations ne sont plus les cavernes d’Ali Baba d’autrefois, elles recèlent encore de vrais petits trésors du quotidien voire des objets insolites : accessoires de cuisine, vaisselle, verrerie, livres, fripes, vêtements… Rares sont ceux qui sont repartis bredouilles. Une manifestation qui a tenu toutes ses promesses et connu un grand succès, avec un défilé dense et ininterrompu de chalands et de curieux.

À souligner une organisation bien rodée en particulier pour la mise en place des exposants signe du dynamisme de l’association du Clocher Saint-Martin.