Luc-la-Primaube. De la gymnastique mini en famille avec Marina

Parmi les activités proposées par la MJC dans le cadre des loisirs en famille, un atelier gym mini était proposé durant les vacances de printemps, aux jeunes enfants de 3 à 5 ans afin de se familiariser avec la gymnastique. C’est l’approche de la gymnastique abordée par le plaisir et le jeu ! Cette activité d’éveil a pour but d’amener l’enfant à une meilleure expression motrice avec recherche de coordination et d’équilibre, de perception, de confiance en soi, au travers d’une multiplicité de situations sur un matériel spécifique petite enfance sécurisant, matelassé, coloré, normé… Après un petit échauffement collectif, les enfants, garçons et filles, accompagnés de leurs parents ou grands-parents ont participé, salle de gymnastique de Luc située sous l’école Jacques-Prévert, aux différents ateliers animés par Marina Heyraud, professeur de fitness et de flamenco.