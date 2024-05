Luc-la-Primaube. Pains bénits de l’Ascension

À tour de rôle, Luc et les hameaux qui font partie du relais paroissial de Luc organisent la fête des pains bénis le jeudi de l’Ascension. Cette année, c’est aux habitants des Flottes qu’incombe l’organisation de ce moment de partage, de convivialité et d’amitié. Ils se sont retrouvés pour que cette tradition perdure et parfaire toute l’organisation. Des équipes ont sollicité les habitants de Luc et des villages alentour pour leur générosité afin de financer la fabrication des "Michous" qui seront bénis en l’église de Luc par le père Bernard Molinier jeudi de l’Ascension 9 mai lors de la messe qui aura lieu à 10 h 30. Les habitants des Flottes, après avoir sollicité votre générosité, vous invitent à venir retirer vos pains à la sortie de la messe. Une urne sera à votre disposition pour les habitants qui n’étaient pas présents lors de la tournée.