Luc-la-Primaube. Week-end faste pour les footballeurs

Après avoir concédé le match nul, 1 à 1, le weekend dernier face au dauphin de la poule, l’équipe fanion de Luc Primaube Football Club recevait Albi Marssac II. La première mi-temps fut équilibrée. Les locaux trouvant le chemin des filets à la 11e (Verloo) et 37e (Brugnot) et les visiteurs à la 34e (Chrifi) et 43e (Fau).

L’arbitre a renvoyé les 22 acteurs aux vestiaires sur le score de parité 2 à 2. Entre inefficacité et manque de cohérence dans le dernier geste, les locaux qui ont attaqué sans relâche face à une équipe adverse qui faisait bloc ont du attendre la 89e pour déséquilibrer le système de jeu des visiteurs et marquer ce troisième but par Lebreil. Les protégés de Franco Vignola restent 8 victoires, 1 match nul et 1 défaite lors des 10 derniers matchs. Prochain match le 12 mai avec un déplacement à Bassin Aveyron.

L’équipe II, après s’être imposée 2 à 0 à Saint-Georges de Luzençon (buts de Larnaudié à la 50e et de Grès à la 60e), l’a emportée 3 à 0 à Espalion. Les joueurs de Pierre Nourry ont frappé un grand coup dans l’optique du maintien.Nouvelle victoire de l’équipe III, 7 à 2 à Canet Prades.

Avec un bilan de 18 victoires et une seule défaite au compteur, cette équipe caracole en tête de cette poule A de D4.

Par ailleurs, deux équipes de l’école de foot disputaient des finales du Challenge Département de l’Aveyron. Les U11 ont participé à cette journée de football organisée sur les pelouses du Parc des Sports de Millau et qui a réuni 192 jeunes footballeurs. Ils ont remporté leurs deux premiers matchs, 2 à 0 face à Lévézou et 2 à 0 contre Marvejols avant de faire match nul 2 à 2 face à Millau. Finissant 1er de poule ils se sont inclinés en finale 1 à 0 contre Rodez Aveyron Football. Les U13 ont disputé la finale du Challenge OcciCom Télécom à St Georges de Luzençon.