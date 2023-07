Decazeville. L’école de yoga à Fontvergnes prend son essor

Decazeville rayonne bien au-delà des limites du département grâce à une école de yoga qui vise à une pratique globale. Rencontre avec les trois fondateurs.

Trois passionnés et enseignants de yoga ont décidé de fonder une école de yoga dans l’ancien établissement scolaire de Fontvergnes. Sylvie Rigal, Nicole Susanne Rupp et Sarva Atma Mithra. Ce dernier, qui s’est installé à Decazeville, enseigne le yoga traditionnel depuis 33 ans, en Inde et en France.

D’abord intéressés pour acheter et s’installer à l’église de Fontvergnes, ils se sont tournés vers la "Vieille école" après avoir discuté du projet avec le maire François Marty. "L’endroit possède une histoire, c’est un havre de paix, avec un parking, de la verdure tout en étant à proximité de la ville", s’exclame le trio cofondateur.

Ainsi est née l’école internationale de yoga Gaïa Healer. C’est un lieu en co-création, écoresponsable et en évolution constante, visant une pratique globale du yoga et un enseignement sans frontière. "Nous recherchons l’harmonie de l’individu et de son environnement, intérieur comme extérieur. Outre le bien-être personnel, nous inventons un art de vivre qui prend en compte la dimension de guérison de la nature. Si l’action nous domine, nous sommes dans l’asservissement ; nous devons apprendre à agir sans être dominé par l’action", développe Sarva Atma Mithra. Le premier centre de formation d’Europe

Gaïa Healer organise régulièrement des stages et des retraites de yoga, portant sur des thématiques diverses (l’énergie, le retour vers soi, la réalité absolue, nouvelles habitudes pour se connecter à la nature, la vie, la mort…).

Les gens viennent de très loin, des différentes régions françaises mais aussi de Suisse et de Belgique.

"D’ailleurs, l’un des projets de cette école, est de proposer la première formation d’enseignants de yoga nidra (discipline issue de l’hindouisme) en Europe. Notre discipline peut apporter des réponses à tous les maux que l’homme supporte et revenir à la simplicité des choses", ajoute Sylvie Rigal, qui habite Espalion et dont l’arrière grand-père était mineur de fond à Decazeville.

"Nous agissons pour maintenir et honorer le passé du bâtiment et la culture du lieu, comme un lien naturel avec notre activité. Nous disposons de deux salles de yoga, d’un dortoir et d’une pièce commune. Nous avons entrepris des travaux de rénovation à l’intérieur de la bâtisse et avons refait la toiture. Tous nos bénéfices sont partis dans ces travaux. La réhabilitation de la façade est en projet", termine Nicole Susanne Rupp, qui partage son temps entre la Suisse et Decazeville.

Informations à association.gaiahealer@gmail.com