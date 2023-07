Aveyron : à Bruéjouls le projet d'installation d'une antenne relais divise toujours le village

Depuis plusieurs mois, le "collectif Vallon" se bat contre l'installation d'un pylône relais à Bruéjouls. Ils se sont réunis ce jeudi 27 juillet sur les lieux pour constater de l'avancée du projet.

C’est à partir du début de cette année qu’un combat s’est engagé entre le collectif vallon composé de Bruéjouls, Balsac et Clairvaux et la mairie de Bruéjouls. Le centre de ce conflit est l'installation d'une antenne-relais sur la commune. Alors que la ville souhaitait l'installation de ce pylône en collaboration avec une agence de télécommunication, le groupe se bat contre cette idée. "Pour nous, ce projet aura un impact sur les habitants, les enfants et les élevages du village, nous avons étudié le sujet mais la mairie ne veut pas nous entendre", raconte Loïc Santiago, membre du collectif.

Des soutiens mais aussi des ennemis

Le collectif est soutenu dans son combat par l'appellation d'origine protégée (AOP) de Marcillac, car considéré comme néfaste pour les vignes. La pétition lancée par le groupe a obtenu 3500 signatures, dont la majorité du village. Cependant, Loïc Santiago dénonce le manque d'écoute de la mairie : "Ils nous envoient des tracts pour nous accuser de partager de fausses informations...". Le collectif est donc remonté contre les institutions et continue de faire passer son message contre la mise en place de ce pylône.