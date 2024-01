Economie. "La bouffe, c’est mon réseau social", Mathieu Regourd réinvente son amour pour la restauration depuis vingt ans

De l’auberge de village familiale, à Bruéjouls, jusqu’à "Nos Invités aujourd’hui", Mathieu Regourd n’a, en vingt ans, jamais cessé de réinventer son activité de restauration. Portrait.

Il a grandi dans la marmite et pourtant, Mathieu Regourd le soutient : il n’était pas destiné à la cuisine. "J’ai toujours aimé cuisiner, c’est vrai, mais ce sont mes expériences chez Jean-Luc Fau et Nicole Fagegaltier qui m’ont réellement forgé", témoigne le chef d’entreprise. Dans les cuisines ruthénoises de Goûts et Couleurs, le premier lui a appris "la créativité". À Belcastel, en coulisses de sa table étoilée, la seconde lui a donné "le goût du travail bien fait, la rigueur et l’amour des produits".

Un restaurant et une épicerie

À l’aube des années 2000, Mathieu Regourd a 23 ans. Il choisit finalement de s’inscrire dans sa lignée familiale et de reprendre l’Auberge de Bruéjouls, que faisaient vivre ses parents et grands-parents avant lui. "À cette époque-là, l’Auberge était à la fois un restaurant et une épicerie de village", reprend-il. "Je savais où je voulais amener l’Auberge, ce que je voulais développer d’un côté et ce que je voulais laisser tomber de l’autre. Il fallait être bon gestionnaire, surtout ne pas se perdre : mais il y avait une carte à jouer". Vingt-trois ans plus tard, Mathieu Regourd s’est imposé en maître du jeu. Des cartes, il en a plein les mains.

"Prouver que l’on peut créer de l’emploi, à Bruéjouls"

Car, s’il a successivement fermé l’épicerie et le restaurant de Bruéjouls, c’est l’activité de traiteur qu’il a largement développée : pour la restauration collective d’une part, pour l’événementiel d’autre part. Pour marquer le virage, l’Auberge est devenue "Nos Invités" en 2022. D’autres "aventures" entrepreneuriales lui ont permis de muscler ses convictions : il y a eu le restaurant l’Ô12, à Rodez, puis La Tomate et la Tomatita, sur les berges du lac de Pareloup.

"Toutes ces expériences m’ont convaincu de la direction que je voulais prendre, de notre volonté de tout concentrer à Bruéjouls", affirme-t-il. "J’ai surtout réalisé que la bouffe, c’est notre véritable réseau social. Et je sais que je ne suis pas le seul. C’est peut-être la valeur refuge la plus partagée : les repas permettent des rencontres incroyables. Je me définis comme un vrai épicurien, mais ce n’est pas manger qui m’intéresse le plus, c’est de partager un repas !"

Désormais à deux à la tête de l’entreprise, Claire Turq et Mathieu Regourd veulent prouver que "c’est possible, même à partir de notre petit village, de créer de l’emploi, de créer des synergies, de trouver des débouchés stables à nos producteurs et maraîchers locaux, d’offrir des repas de qualité aux enfants du coin sans forcément payer plus cher".

Circuits courts

Les circuits courts, le couple en a fait son cheval de bataille. Et il veut même aller plus loin en lançant, dans les tout prochains mois une gamme de produits gourmands destinés à des épiceries fines : des sauces, des veloutés, des tartinables… toujours cuisinés à partir de produits locaux.

Jamais avares de voyages et de découvertes, Claire Turq et Mathieu Regourd piochent leur inspiration « ailleurs », sans céder aux sirènes du chauvinisme mais tout en étant, pourtant, d’éminents ambassadeurs de ce que l’Aveyron peut offrir de meilleur. "Ayez des racines et des ailes", c’est le message qu’ils aiment rappeler à leurs deux filles. Sûrement celui qui les définit le mieux.

Plus d’infos : https://nosinvites.fr/ « Nos Invités, aujourd’hui » : 15 collaborateurs, 2 200 repas servis chaque jour dans les crèches, écoles et centres de loisirs aveyronnais et 300 m2 de locaux supplémentaires aménagés en 2024.