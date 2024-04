VIDEO. Ces créatures vous racontent elles-mêmes leur histoire : un bestiaire de légende au château de Belcastel

Depuis 2023, "Creatura" rassemble une collection de créatures fantastiques animatroniques accompagnées des histoires qui leur ont donné vie il y a des siècles. Plus vraies que nature, six créatures ont élu domicile à l’extérieur. Dans la galerie principale du château, sont présentés les portraits de onze autres bêtes médiévales, avec leurs légendes.

Construite il y a plus de 1 000 ans sur un solide éperon rocheux, la forteresse de Belcastel s’élève au-dessus de l’un des "Plus beaux villages de France". Après l’avoir découvert en ruines, en 1973, l’architecte Fernand Pouillon s’est entièrement consacré, pendant plus de huit ans, à la restauration du château.

Bien que ce dernier soit une résidence privée, ses propriétaires invitent le public à visiter ce site historique, avec cours luxuriantes, chapelles médiévales, prison, espaces d’exposition et vues "à couper le souffle".

Les co-commissaires de l’exposition, Heidi Leigh, galeriste et propriétaire du château, et Nicolas Marc, spécialiste du Moyen Âge, visent à faire connaître ce "bestiaire" de Belcastel, unique en son genre. Ils présentent une expérience éducative riche et d’une manière originale.

Les visiteurs découvrent d’abord l’histoire fascinante des quinze créatures à travers un point de vue académique, issu de recherches historiques. Ensuite, ce sont les créatures elles-mêmes qui racontent, à la première personne, leurs propres aventures et la vie légendaire qu’elles ont menée.