Le dossier de l’antenne relais du Vallon suivi de près…

C'est l'agglomération de Rodez qui est chargé du dossier.



Le collectif Bruéjouls-Balsac-Clairvaux pour la protection du patrimoine et de la sobriété électromagnétique, suit d’on ne peut plus près le dossier du "Pylone Bouygues Telecom", qui pourrait être dressé sur la ligne de crête du Vallon, et contre lequel ils se mobilisent.

Une poignée d’entre eux était en effet réuni devant les locaux de Rodez agglomération, ce mardi 12 décembre rue Aristide Briand. Au titre de prestataire de services pour une trentaine de communes du département, à l’instar d’Aveyron ingénierie ou Octhea, la collectivité est en effet chargée d’instruire le dossier du permis de construire.

Ces habitants du vallon, dont quelques-uns emblématiques, comme le vigneron Jean-Luc Matha, sont venus rappeler leur opposition au projet.

Tracts en main et avec force arguments, ils ont répété les raisons de leur opposition, appelant ainsi la municipalité de Clairvaux à refuser ce permis de construire. "De la dangerosité pour les parapentistes" à la "surexposition aux ondes, qui concernent les nombreux randonneurs, les riverains et surtout l’école du village", en passant par la dégradation du site et notamment de cette fameuse crête qui domine le vallon de Bréujouls, "ce qui fait que ce projet ira à l’encontre du Plui qui est en train d’être établi", les opposants ont travaillé leur sujet.

Des opposants qui appellent notamment à une mutualisation sur d’autres antennes-relais déjà existantes. Et qui ont fait savoir "qu’ils ne lâcheraient rien", promettant une action "visible" dès le début de l’année prochaine. Les conclusions quant à la délivrance du permis de construire devraient, elles, être remises avant la fin de l’année à la municipalité de Clairvaux.