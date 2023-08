Ces animaux qui roulaient vers l'Allemagne ont été percutés par une voiture volée dans la nuit de vendredi à samedi.



Samedi 12 août vers 3 heures du matin, un camion de la SPA espagnole qui transportait des chiens et des chats vers l'Allemagne a été percuté par une voiture volée sur l'autoroute A9 en direction de Nîmes.

Malgré l'heure tardive, l'A9 était très fréquentée en cette période de long week-end du 15 août. Heureusement, l'accident n'a pas fait de victimes ni impliqué d'autres véhicules. Les toutous et les matous venus d'Espagne n'ont pas été blessés non plus. Ils en seront quittes pour une grosse frayeur et ont poursuivi leur route vers l'Allemagne dans un autre véhicule de la SPA espagnole.

Le ou les occupant(s) de la voiture volée ont quant à eux pris la fuite. La gendarmerie du Gard a entrepris des investigations afin de le(s) retrouver.