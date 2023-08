Aveyron : surpris en train de se laver les parties intimes à une fontaine, il finit au tribunal

Ce quinquagénaire SDF, de passage en Aveyron, est déjà connu pour de nombreuses exhibitions sexuelles.

Une vie d'errance. Quarante ans à sillonner l'Hexagone sans domicile, sans papiers, sans revenus, sans téléphone... À 59 ans, l'homme qui se présente devant le tribunal de Rodez a une trajectoire de vie pour le moins particulière. Lui-même n'est pas capable de l'expliquer. Voilà plusieurs années qu'il souffre de "graves troubles psychiatriques", jamais traitées malgré les alertes des experts. Lorsqu'il échange avec son conseil, Me Anabel Montels-Estève, il lui évoque sa mère. Cette dernière est pourtant décédée dans les années 1970. Au président de l'audience, il parle du mois de novembre alors que nous sommes en août, il évoque des parties de baby-foot lorsqu'on lui demande son adresse... "C'est gênant", dira son avocate. Comment cet homme né à Marseille s'est-il alors retrouvé devant le tribunal de Rodez ?

Connu pour de nombreuses exhibitions

Quelques jours auparavant, il a été arrêté à La Cavalerie. Une habitante du village aveyronnais a prévenu la gendarmerie du coin après l'avoir surpris se laver les parties intimes dans une fontaine... Le hic, c'est que le quinquagénaire SDF est connu de la justice. Il est même inscrit au Fijais : fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Ce qui lui rend obligatoire de justifier d'un domicile. Cela n'était pas le cas lors de son arrestation, sa dernière adresse connue étant un foyer situé à Laval dans la Mayenne. Pourquoi alors qu'il sillonnait l'Hexagone, comme il en a l'habitude, n'a-t-il pas respecté ses obligations ? "Je ne savais pas", souffle-t-il devant les juges, sans véritablement parvenir à s'expliquer.

Surtout, la justice s'interroge sur la dangerosité de cet individu et son casier. Huit condamnations y sont inscrites, dont une pour agressions sexuelles en 1995 et six pour des exhibitions. Dont une déjà en Aveyron. C'était en 2018 à la terrasse d'un bar ruthénois. L'homme s'y était "masturbé jusqu'à éjaculation", rappelle le président Marc Gambaraza, cherchant à comprendre ces pulsions du prévenu. "On m'accuse, c'est tout. Faut demander aux gens à qui ça a fait quelque chose", a simplement lancé le prévenu, perdant quelque peu ses moyens lorsqu'on évoque ce passif... "Il ne sait même pas quel mois nous sommes, comment voulez-vous qu'il se souvienne de ces exhibitions en 2018", plaide son conseil, assurant "que nous ne sommes pas face à un délinquant qui cherche à se cacher de la justice, mais juste quelqu'un qui ne comprend pas et qui a besoin de soins". "On le juge pour une non-justification de domicile, mais comment fait-on avec un homme sans domicile fixe, qui erre de ville en ville, et qui n'a même pas un téléphone ?", poursuit-elle.

Pour Esther Paillette, procureur de la République, une seule solution : la détention. Elle requiert six mois. "C'est l'occasion pour lui d'être suivi, d'engager des démarches de soins", explique-t-elle. Le tribunal suivra ces réquisitions, mais sans ordonner un mandat de dépôt. Le quinquagénaire est ainsi reparti libre du palais de justice. Vers quels horizons ? "Je dois aller à Marseille réparer le mal que j'ai fait", avait-il confié lors de l'audience...