Calmont. Les conscrits invitent à la fête

Ils sont vingt filles et garçons conscrits 2022-23-24 de leur état, à inviter les habitants du territoire de l’ancienne paroisse de Ceignac à participer vendredi, samedi et dimanche prochains aux festivités proposées par le comité d’animation et eux-mêmes. C’est une tradition qui date depuis plus de 60 années et qui va perdurer encore. Ils mettent de l’ambiance partout où ils passent et laisse un excellent souvenir dans les maisons qui les accueillent. Dans le cadre de la fête, et en ce qui concerne le vide-greniers organisé par l’APE de l’école "La Nauze", quelques emplacements sont encore disponibles. Tél. 06 81 86 33 38.